Tensa espera para poder entrar en el siglo XXI

Fibra óptica Los problemas con Internet en el casco histórico de Santiago han dado lugar a numerosas reclamaciones de vecinos y empresarios, que por las características de la zona se ven obligados a trabajar en peores condiciones que en el resto de la ciudad, o directamente a no poder hacerlo. Un problema que afortunadamente ya está en vías de solución a través de un sistema que puede convertir a Compostela en pionera entre las ciudades Patrimonio de la Humanidad y ejemplo a seguir para conseguir llevar las nuevas tecnologías a los espacios monumentales. El procedimiento ya está en marcha, y con un horizonte fijado por escrito en siete meses que empezaron a correr el pasado mes de junio, es decir, que para la primavera del próximo año se espera que el despliegue de la red de fibra óptica y los servicios a los que se puede acceder a través de ella ya estén disponibles no solo en el territorio central, sino en todo el ámbito del Plan Especial, que es donde esta carencia se hacía notar más. Después de décadas de espera, porque las demandas de este equipamiento ya se empezaron a plantear en el momento en el que los ordenadores pudieron interconectarse, por fin se empieza a ver la luz al final del túnel y el enlace cada vez más próximo. Se trata ahora de tener un poco más de paciencia, porque cuando se trabaja en espacios con el valor patrimonial del casco histórico las prisas nunca son buenas consejeras, y toda precaución es poca, de cruzar los dedos, y no los cables, para que por fin este espacio emblemático de la ciudad entre plenamente en el siglo XXI. Faltan otras muchas cosas, como la movilidad, el reparto de mercancías o la gestión de los residuos en unas calles sin contenedores, pero lo importante es que se está avanzando y parece que en la dirección correcta.