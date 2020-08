Tiembla la economía, responde Europa

a perro flaco... Por si no tuvieramos suficiente con las complicaciones de la crisis sanitaria por los rebrotes del covid-19, todos los datos apuntan a que se nos viene encima un otoño caliente, tanto en lo económico cuanto en lo social. Ocurre que el Banco Central Europeo mantiene bien engrasada toda su artillería para esquivar otra recesión que sería mortal de necesidad, lo cual es una buena noticia, pero lo hace porque desconfía sin disimulo de la recuperación y calcula que deberá agotar el programa de emergencia de 1,35 billones de euros para comprar deuda, lo cual es una noticia mala tirando a muy mala. Las actas de la cumbre de mediados de julio, conocidas ahora, revelan que la mayoría de los gobernadores de bancos centrales coinciden en la incertidumbre sobre cómo evolucionará la economía comunitaria, todavía muy debilitada por la pandemia. El análisis presentado por el economista jefe del BCE señala que la tasa de desempleo va a seguir creciendo y, aún peor, no tocará techo hasta 2021. La recuperación en uve asimétrica se complica y la ligera mejoría en la eurozona va camino de esfumarse, tumbada por los rebrotes del virus. De hecho, se abre camino un peligroso escenario de crisis financiera si se consolida el bucle entre el desplome de la economía real y el potencial desfallecimiento del sector bancario. Lo cierto es que ya se han endurecido las condiciones de financiación para los hogares, ante el riesgo de que la morosidad se dispare, y en los próximos meses se complicarán también para las empresas. Lo positivo, a estas alturas, es que la respuesta a la crisis del coronavirus no tiene nada que ver con la hoja de ruta que la Unión Europea impuso a sangre y fuego para superar la Gran Recesión. Ahora funciona el cañón keynesiano de liquidez y el BCE mantiene con firmeza su mensaje a los mercados y a los especuladores que pescan en río revuelto: no se tocarán los tipos de interés mientras la inflación no se aproxime al 2 %, los programas de compra de deuda seguirán en vigor hasta que desaparezca la pandemia, y se reinvertirán al menos hasta finales de 2022 los pagos que se produzcan en ese programa. Todo ello sin olvidar el fondo de recuperación de 750.000 millones, de los que algo más de la mitad se inyectarán como subsidios no retornables, para restaurar la confianza en la recuperación de la economía de la UE. Es verdad que llueve y que un regreso descontrolado del covid-19 puede desangrar las exportaciones y el consumo interno, pero hay paraguas: Europa quiere reaccionar esta vez con una respuesta fiscal coordinada y ambiciosa, y España acumula en tesorería una liquidez de casi 50.000 millones. No es pequeño consuelo para afrontar los miedos que pueblan el otoño covid.