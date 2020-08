Toca prepararse para lo que venga

coronavirus La evolución del coronavirus empieza a poner de nuevo a prueba la capacidad de las administraciones para lidiar con la pandemia. Un reto, difícil, en donde tras el confinamiento de marzo habrá que hilar más fino que nunca para hacer compatibles las decisiones políticas destinadas al control de la covid-19 con la libertad de movimientos o el derecho al trabajo. Un cierre total, como el decretado en primavera, no parece viable por sus drásticas repercusiones sociales y económicas. Más probable se antoja en Galicia la vía de cercar ciudades, comarcas o áreas sanitarias enteras como la de A Coruña, sobre la que, a la vista del número de casos, deberá decidir hoy el Comité clínico en su reunión. Cualquier opción tendrá sus complicaciones, empezando por una falta de legislación específica más allá de la declaración de los estados de alarma, sitio o excepción. Es comprensible, asimismo, el enfado de la hostelería y el ocio nocturno, quizás los más perjudicados por las restricciones. Pero el fin de las vacaciones y el comienzo del curso se acercan y si no se pone remedio con eficacia a los rebrotes antes del otoño la situación puede volverse aún más dramática. Hace falta coordinación, un Gobierno central que no se ponga de perfil y estar listos para cualquier decisión que tome. Esperar lo mejor, prepararse para lo peor y gestionar lo que venga. Esa será la clave