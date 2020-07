Un Xacobeo diferente... o no

SEGURAMENTE el Xacobeo de 2021 no podrá ser como estaba previsto. Todo dependerá de la evolución de la pandemia; de si hay rebrotes fuertes a partir de septiembre, como temen muchos científicos, y de cómo transcurra este verano en los puntos más turísticos. Pero aunque la cosa funcione dentro de una cierta normalidad, todo indica que recuperar nuestro antiguo modo de actuar y de comportarnos no va a ser una cuestión de unas pocas semanas. Y tampoco de unos pocos meses. Ese es el panorama que nos espera hasta que haya una vacuna y lo más sensato es asumirlo. Por todo ello, el presidente de la Xunta hace lo correcto al lanzar mensajes muy claros sobre la necesidad de reorientar la próxima celebración jubilar, porque a buen seguro Galicia no estará todavía en disposición, dentro de unos pocos meses, de acoger conciertos multitudinarios, ni de organizar actos que supongan concentrar a grupos muy numerosos de personas, ni siquiera de poner a funcionar los albergues de peregrinos al cien por cien de su capacidad. Sobre este particular, Núñez Feijóo también hace muy bien al destacar que la forma del Xacobeo podrá cambiar, pero no su espíritu. Y mucho menos aún los valores de la peregrinación hacia Santiago, que supone mucho más que calzarse unas botas y ponerse a hacer senderismo, trecking, footing o ciclismo. Quienes se han empeñado en comparar la Ruta Jacobea con una senda más y la peregrinación con un deporte, se equivocan de cabo a rabo, porque un mayor o menor componente espiritual siempre está presente en todo aquel que emprende la aventura de caminar cientos de kilómetros hacia la tumba del Apóstol. Hablamos de espiritualidad en toda la amplitud de su término, no de religiones o de creencias concretas. Por eso, y no por otra cosa, el Camino es universal.

BEATRIZ CASTRO/Periodista