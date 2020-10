Modificaciones legislativas ya

Debemos cumplir aquellas recomendaciones que los grupos de expertos nos trasladan para vencer esta lacra de pandemia que nos ha tocado vivir, y que tanto sufrimiento, dolor y desgracia ha llevado a miles de familias. Sin duda, es de obligado cumplimiento por el bien de todos. Como es también cierto y veraz que hay que criticar y por supuesto reprochar legalmente aquellas conductas de ciudadanos que parece que no van con ellos las medidas que nos recomiendan las autoridades sanitarias. Incumplidores que aun así estoy convencido que son una minoría, pero que pueden hacer mucho daño al resto de los ciudadanos. Entre esta minoría se puede encontrar jóvenes, pero no debemos criminalizarlos en general. Sería injusto. También hay incumplidores que peinan canas.

Escuchamos constantemente las críticas de los expertos y de los políticos en colación a estas irresponsabilidades. Y tenemos que hacer caso de ello. Solo los primeros saben de la magnitud de esta tragedia y de las consecuencias que pueden tener para la salud pública. Nos jugamos el presente y seguramente el futuro de nuevas generaciones. Ese reproche es legítimo.

Esa legitimidad de crítica de actitudes deshonestas desde el punto de vista de responsabilidad personal de la ciudadanía, no exime en ningún caso de la legitimidad también de la crítica de los ciudadanos al poder político.

El ordenamiento jurídico español no estaba preparado para una situación como la que vivimos. La legislación actual, muchas veces no puede dar respuesta a escenarios que emanan de las autoridades sanitarias y que ejecutan los políticos. Solo un estado de alarma garantizaría, y no al cien por cien, esas medidas. Y no lo dice este simple letrado. Voces con prestigio jurídico lo vienen advirtiendo hace mucho tiempo. Pues bien, desde el mes de marzo, el poder legislativo no ha hecho absolutamente nada para adecuar el ordenamiento jurídico a una situación que, repito, no se contemplaba. La sanidad fue adecuándose, las administraciones de toda índole también. La justicia muchas veces no puede validar decisiones de expertos/políticos. Y no lo hace por la simple razón de que no hay base legal para esa validación. Por ello tenemos esas disfunciones en determinadas medidas que emanan de quienes nos gobiernan a nivel estatal o autonómico.

No debería costar trabajo (hay que tener un poco de sentido común) adecuar la normativa legal al escenario actual. Solo eso, sentido común. Y eso compete a nuestros representantes políticos. Por eso esa crítica a la que me refería, que emana de ellos hacia las conductas irresponsables de ciudadanos, es extensible por parte de estos últimos a nuestros gobernantes, para promulgar sin demora algunas reformas legislativas.

Finalizo estas palabras que me permite publicar mi estimado EL CORREO GALLEGO para solidarizarme con la hostelería de la capital de Galicia. El que suscribe no es experto en sanidad, por lo tanto respeto absoluto a los que sí lo son, pero eso no impide que desde esa ignorancia me pregunte cuál es la razón para su cierre de facto si sigue siendo cierto que los contagios/brotes en establecimientos de hostelería no llegan al 5%. Me pregunto si se valoró la posibilidad de que muchos compostelanos se desplacen fuera (a otros concellos) para disfrutar de una tarde en una cafetería. Mucha gente criticó a los vecinos de la capital de España que se desplazaban a otras localidades. No quiero que eso nos pase a los compostelanos.

Me gustaría comentar también cuál es el significado de “convivientes”, ya que jurídicamente no está estipulado para este escenario. Pero eso alargaría en demasía estas reflexiones.