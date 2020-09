Nacemento do Río Corgo

O RÍO CORGO nace en Meixonfrío. Posiblemente moita xente da que vive no noso barrio do Cruceiro non saiba que desfrutamos aquí da beleza natural do nacemento dun río. Aínda que non sexa dos máis grandes é o noso rio, o Río Corgo, que axuda ao Sarela e mais ao Sar a ser máis importantes.

O Río Corgo nace na leira de labradío da familia dos coñecidos como os de Gabriel, na Revolta de Meixonfrío, preto da leira do señor Xixirey de Socorro, o pai de Lola, o que traballou co Ferreiro do Cruceiro.

Nace nesa leira e discorre pola cuneta da rúa que hoxe leva o mesmo nome, rúa do Corgo, onde vai recibindo as primeiras augas da Fonte da Regalía, situada na rúa da Cañoteira, onde vivía Manoliño de Belliño quen, por certo, foi quen me iluminou para falar deste río. Tamén debo dicir que me axudou Suso de Lelo, o sogro de Julio. Por desgracia os dous amigos, Manoliño e Suso, finaron fai poucos meses. Que Deus os descanse como merecen.

Sigue o río o seu curso a carón das casas da Familia Couso, na rúa do Río, onde coas enchentes xa ten feito das súas nos sotos da dita familia. Descúbrese xa o río no Lavadoiro de Meixonfrío, coñecido tamén como A Fonte do Río: alí recibe as augas desta fonte que nace a uns cen metros detrás da casa de Amadeo. Esta Fonte do Río ou lavadoiro era de sobra coñecido e usado por tódolos veciños e, sobre todo, veciñas do noso barrio. Era onde se lavaban as roupas das casas de cada un. ¡Sabe Deus cantas verdades ou mentiras se dirían alí ao tempo que se lavaba a roupa e que despois se poñía a clareo! Dito de paso, cómpre recordar aquela pobre roupiña, feita de retales, chea de rotos e remendos de varias cores, roupiña que era feita, normalmente en costureiras ou modistas, unha das de máis sona no barrio era Carmen da Peneda, de Mallou. Tamén se facía a roupa -e que non estrañe- de sacos do azucre, que seica era moi duradeira. Eu recordo aínda aqueles prácticos peleles que usabamos na veces dos calzoncillos, que tiñan a vantaxe de que, coa abertura posterior, ao anicarte xa non era preciso baixar as calzas, xa facías de cuerpo ao dereitiño.

Seguía o seu curso o río dividindo a Parroquia de San Miguel -hoxe San Caetano- e a Parroquia de San Xoán; pasaba polas propiedades das familias de Suárez do bar, do señor Mallou de Meixonfrío, Tino de Mallou, Olegario, Peteiro, Vilas, a Valleja, ata chegar aos prados de Juana, onde se dividía en dous, para permitir a rega dos prados da zona. Recordo que a rega de cada propiedade estaba regulada entre os veciños por horas de desfrute semanal, quizais unha copia da Lei das Augas. A nós tocábanos os domingos, de sete da mañá a dúas da tarde; despois era a quenda dos de Anxelo. Os prados preparábanse anualmente para recibir da mellor maneira a rega das augas. Había que coidar os regos principais e as tornas de cada treito, pois era o abono dos prados.

Dicía que viñan os prados de Bao, dos de Anxelo, os de Peteiro, os de Vilar e os da xente dos Salgueiriños. Salqueiriños de Arriba era o núcleo polo que pasaba o río Corgo. Alí estaban as casas de Regina, de Rodolfo de Vilar, do Barquillero, a casa do Cuco, a da señora Aurora e tamén o almacén do señor Gonzalo.

En fronte estaba o Merendero El Continente “Las Angustias”, un restaurante de alto copete que a ben seguro hoxe tería algunha Michelín. Ao lado do restaurante puxeron logo o Fielato para controlar as facendas dos labregos. Río abaixo, quedaban a Casa do Cabaler, pola dereita, e máis abaixo a casa do Campaneiro, ou do Guardia Collantes, e pegado á Fábrica de Gaseosas Feijoo, seguindo por detrás da casa do Calderillas e da Casa do Mudo, ata chegar a Ponte Mantible.

Nos anos 1965/1970 o curso do río Corgo sufriu un cambio importante. Pasou a ser como o Guadiana: un tramo subterráneo, debido á construción do Mercado Regional de Ganados, máis coñecida como a Feira do Gando. Canalizaron o tramo que vai desde onde hoxe se fai o Mercadillo ata os Salgueriños de Abaixo. Coas normas de hoxe custaría entender que tapasen o Río Corgo, pero foi cousa daquela e punto.

Despois da Ponte Mantible o río pasaba por dentro da Fábrica de Curtidos da Familia Harguindey, tamén coñecida como “a fabrica da casca”, e de alí para abaixo xa foi máis coidado: o rio luce e lucía entre a urbanización de casas residencias do Polígono de Vite, despois pasa por diante do que hoxe é o Auditorio, onde fai un pequeno lago, que está cheo de patos, e xa de alí para baixo pasa por detrás do Convento de San Francisco, Rúa de Entrerríos -onde encheu moitas veces o Bar O Sacho– e segue o curso para desembocar máis adiante no Rio Sarela, na zona da Fonte do Ouro. E de ali para baixo... Sarela, Sar e a Ría de Arousa para levar as augas cara o océano Atlántico. E xa para rematar, cabilo eu... ¿sería posible que unha boa mexada da burra do señor Penique de Meixonfrío, botada no prado do señor Xixirey, a carón do río Corgo, se trasladase no curso do río, ata o Sarela, para seguir no Sar ao Atlántico e chegase ata Bos Aires, para levar as esencias e perfumes de Meixonfrío á xente que emigrou?

E quen che di que non?