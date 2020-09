¿Para cuándo la asignatura de Educación Sexual?

No, no les voy a decir que mi viaje en un velero fue el segundo mejor momento del verano tras disfrutar de la vista desde el mirador de Pedra da Ra, que les mostré la pasada semana. Es que ni monté en velero, ni en barca, catamarán o chalupa. Por no ponerme, ni me puse el flotador. Eso sí, unos cuantos baños me di, a ver si el agua atlántica me protege de la covid-19 y de pasarme 14, 10 o 7 días en cuarentena. Sepan que de navegar en un barquito, iría yo solo, ya que toda mi familia se marea solo con ver el vaivén de una embarcación. Y la verdad, el verano, como las bicicletas, son para disfrutarlas en compañía. Eso sí, la belleza de la imagen que captó Antonio Hernández es indiscutible, capaz de transmitirnos la brisa marina en nuestro rostro y el balanceo de las olas, hacernos sentir como ese marinero en tierra que tan magistralmente fue capaz de crear Rafael Alberti.