Un barco sin rumbo

LLEGARON al poder bajo pretexto de implantar honradez y saneamiento, y lo que demostraron fue que todo era mentira y falsedad. El programa era una cosa, pero el objetivo secreto era el poder por el poder y, después, ya Dios dirá. Tomaron el timón del barco, cuando lento, pero, al menos, navegaba en correcta singladura. Ahora va a trompicones, en zigzag, que es la mentira, y amenaza con estrellarse en el acantilado de la recesión y de la quiebra. Era visto. No se puede asegurar correcto rumbo, cuando al volante del vehículo quieren ir dos conductores, tirando cada uno hacia su lado. No se puede gobernar bajo premisas de idearios políticos radicales y antepuestos a intereses de los propios gobernados. Son adictos a la pura diatriba que provocan, en sesiones aburridas del Congreso, suscitando los debates en asuntos de banales intereses. Buscan lío y distracción en las noches perdidas de la historia, a sabiendas que la historia nunca muere y no pierde la memoria, ni precisa remover en los cuerpos enterrados, ni cambiarles, en las calles, a los hombres los honores. No hay un orden, ni hay asuntos preferentes. Hay política bastarda de intereses partidarios. Hay manejos descarados de dineros para fines que, no siempre, repercuten en provecho del votante. Mas volvamos a la inútil querencia de la historia. No descansan sus afanes en la trama y el tapujo de buscarle el lado bueno, porque ignoran que la historia, que es la hija del pasado y maestra de la vida, nunca cambia y camina en el presente hacia el futuro, sobre todo si se habla de los muertos. Pero insisten, porque, en ello, depositan el orgullo y la venganza. Invadieron el silencio sepulcral de lo del Valle que era historia, aunque amarga. Y, a lo visto, según dicen, aún les queda la expulsión de los frailes del convento y cortarle los brazos a la Cruz más grande del monumental mundo cristiano. No nos sirve un gobierno que transita en lo banal y se olvida del trabajo, de la industria. Que se deje de historietas y de tragicómicos teatros, que a la puerta, llamando están la penuria catastrófica del paro , de la deuda insostenible, de la urgencia sanitaria.