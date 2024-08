Festas en Ordes na honra de Santa María e San Roque

Chega o momento das Festas de Ordes, que bailará e gozará na honra de Santa María e San Roque. A música xa comeza hoxe, mércores 14, coa disco móvil Mega CDC e a orquestra Olympus.

O día 15, festivo, a partir das 10.00 horas xa estarán percorrendo as rúas de Ordes os grupos Embruxo, Ardevento e Leira. Ás 12.00 horas será a misa solemne para continuar logo coa sesión vermú da man de Unión y Fuerza.

A medianoite será un momento moi especial con fogos de artificio. A continuación, sigue a verbena con Unión y Fuerza y Los Satélites.

O 16 de agosto é o Día do Emigrante. Só pode comezar con música, co pasarrúas da Banda de Ordes, Embruxo Gaiteiros, Sementes da Arte e Camiño Real de Poulo.

Despois da misa chega a quenda da Banda de Ordes en solitario, que tamén repertirá pola noite. Zona Zero animará a sesión vermú. O grupo Bomba e Marbella amosarán un repertorio único na verbena da noite.

O sábado, día 17, é unha das xornadas grandes en Ordes, que poderá gozar desde ben cedo co grupo Matices. O prato forte do día é a orquesta París de Noia, unha das máis queridas en Galicia. Presenta o seu espectáculo Welcome to the party!. Non deixará indiferente a ninguén. Tamén haberá tempo para regresar aos anos 80 coa música de La Banda de Ayer, un show perfecto para os máis nostálxicos.

Os festexos en Ordes rematan o domingo, 18 de agosto, cunha sesión vermú larga na que os protagonistas serán a Charanga Mekanika e o grupo D’Vicio, pero o luns pola tarde aínda haberá descontos nas atraccións para nenos e nenas no campo da feira.