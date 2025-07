O Pino estrea nova carreira con Os 21 do Galo Piñeiro

Camiñar non será a única opción este verán no Camiño Francés. O sábado 2 de agosto, O Pino acollerá a primeira edición dos “21 do Galo Piñeiro”, unha nova carreira que recupera o espírito da antiga media maratón entre Arzúa e o concello piñeiro, con percorridos que cruzan paraxes emblemáticas da ruta xacobea.

A carreira principal, de 21 km, partirá da capela da Madalena, en Arzúa, e rematará diante da Casa Consistorial do Pino, seguindo o trazado do Camiño Francés. Como complemento, haberá unha carreira de 8 km para adultos e dúas probas para menores (3 km e 1,5 km), co obxectivo de promover o deporte desde idades temperás.

A organización, a cargo do Concello e a Sociedade Deportiva Compostela-Tambre-Lengüelle, busca ofrecer unha experiencia accesible que combina deporte, patrimonio e natureza, nun ambiente único compartido con peregrinos. O alcalde do Pino, Manuel Taboada, destacou «o privilexio de correr por unhas paraxes tan fermosas», mentres que o presidente da Federación Galega de Atletismo, Iván Sanmartín, puxo en valor o simbolismo da ruta.

As inscricións están abertas ata o 30 de xullo en carreirasgalegas.com, onde tamén se pode consultar o regulamento completo da proba.