Oroso, onde o río e a historia marcan o camiño

Situado a tan só once quilómetros de Santiago, ao pé da N-550 e atravesado polo Camiño Inglés, o municipio de Oroso conserva un patrimonio natural e histórico que merece unha parada con tempo. A súa capital, Sigüeiro, actúa como porta de entrada a un territorio de ríos tranquilos, castros escondidos e roteiros que seguen os pasos de peregrinos e reis.

Entre os seus principais atractivos destaca a antiga Ponte de Sigüeiro, sobre o Tambre, construída entre os séculos XIII e XIV. A súa silueta medieval serve hoxe de marco a milleiros de camiñantes que percorren o Camiño Inglés cara a Compostela. Pero non é o único trazo histórico que permanece: as mámoas de Vilar de Arriba ou Recouso, os castros de Vilalbarro ou Senra e a ruta do Camiño Real —hoxe tamén senda de sendeirismo— documentan unha ocupación continuada desde o Neolítico.

A paisaxe de Oroso está marcada pola presenza constante da auga. Os ríos Tambre, Lengüelle, Maruzo ou Carboeiro dan forma a un relevo suave e fértil, ideal para o paseo e o descanso. A carón das súas beiras nacen espazos recreativos como a Illa do Refuxio, Penateixa ou Ponte Arderís, zonas habilitadas con mesas, árbores autóctonas e acceso para o baño ou a pesca. A riqueza fluvial convértese tamén nun atractivo deportivo: a práctica da pesca da troita está permitida en varios puntos do municipio, e no campo de Tambre Golf, en Porto Avieira, é posible practicar golf nun enclave natural.

Oroso conserva ademais unha arquitectura tradicional dispersa polas súas once parroquias: pazos, hórreos, muíños, cruceiros e igrexas barrocas que revelan a historia de autosuficiencia e vida rural que aínda latexa. O pazo de Meimixe, os muíños de Senra e Cardama ou os hórreos de Gadamil e Vilarelle son exemplos de patrimonio vivo que se pode descubrir fóra das rutas convencionais.