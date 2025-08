Dimite Miriam Mosquera, edil del PSOE de Oroso

La edil orosana Miriam Mosquera, que fue en el número 2 de la lista del PSOE en las municipales de 2023, presentó su dimisión este jueves tras finalizar el pleno.

Según pudo saber este diario, el edil socialista Antonio Leira intentó formalizar en el registro del Concello la renuncia del edil Javier Grela (número 5 en la lista del PSOE), algo que no aceptaron los funcionarios al no tratarse de la persona interesada. De momento, Javier Grela no hizo ese trámite.

El portavoz municipal del partido, Luis Rey, se limitó a decir que la dimisión de Mosquera «estaba prevista» y que «no hay nada escondido». Fuentes consultadas por este diario sostienen que el PSOE orosano vive momentos convulsos por la existencia de dos corrientes internas enfrentadas, y apuntan la posibilidad de que una parte del partido busque la renuncia de Grela (que fue número 3 del BNG y edil del PP) para propiciar la entrada en la Corporación del secretario xeral del PSOE, Fernando Gutiérrez, aunque, de ser así, tendrían que renunciar las dos personas que le preceden en la lista (él fue en el puesto 9, y María José Blanco, que iba en el 6, entraría, en principio, sustituyendo a Mosquera).

El alcalde, Álex Doval (PP), dijo que «desexo que o PSOE reconduzca a súa situación e faga unha oposición leal e construtiva con propostas para mellorar a vida dos veciños, que é para o que nos elixiron. Nós seguimos traballando».