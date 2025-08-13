A Banda de Música de Ordes marcará o ritmo da festa
Os turistas poden facer a ruta do Río Mercurín ou pescar no encoro de Vilagudín
Iago Rodríguez
A Banda de Música de Ordes leva animando o ambiente nas grandes citas do municipio dende o ano 1991, cando dezaoito músicos, dirixidos polo mestre Maximino Boga, deron o seu primeiro concerto interpretando clásicos como Balada Gallega, Himno Europeo ou Himno Galego.
Os tempos cambiaron e,actualmente, a agrupación conta nas súas filas con trinta e cinco artistas de tódalas idades (dende os nove ata os setenta anos), que serán os encargados de amenizar as rúas ordenses no día grande das festas patronais, o sábado 16 a partir das oito da tarde. «É a xornada máis especial do ano xunto co concerto de Nadal», afirma o presidente da banda, Serxio Vázquez.
O seu repertorio será variado, como de costume, xa que tocarán tanto cancións galegas populares como composicións de coñecidos artistas locais, música de verbena, temas de rock e éxitos do panorama actual.
Ademais, ao longo da súa traxectoria gravaron tres álbums: Banda Amigos da Música de Ordes (2004), Maximino (2010) e XXV anos (2016). Nestes proxectos exploran diversos xéneros musicais tradicionais, como os pasodobres, as muiñeiras ou as xotas.
A súa orixinalidade permitiulles facerse máis coñecidos co paso do tempo. «Dende hai uns anos imos contando con cada vez máis afluencia de xente. Escóitannos persoas que non acudían a este tipo de concertos», explica Serxio sobre o interese que xeran.
Cambio de director
Un dos principais factores que permitiu o despegue da banda foi a chegada do seu último director, Félix Rodríguez, que dende agosto de 2024 marca o ritmo que deben seguir. «Ten moita experiencia traballando con bandas xuvenís e vén dunha das mellores, como é a de Rianxo. Grazas á forma na que traballa, os mozos poden ver a música dunha forma diferente a calquera actividade extraescolar, crear comunidade e fomentar que grupos de amigos entren na banda», comenta Serxio sobre o seu impacto.
Cada ano, a banda dá arredor de quince concertos, moitos deles en localidades pertencentes á comarca de Ordes e outros, non tanto. «No 2025 estivemos en Corrubedo, Rianxo, Mañón e outros sitios. Movémonos por toda a provincia da Coruña», detalla o presidente da agrupación.
Outra das súas iniciativas é a dos intercambios culturais, que consisten en visitar as vilas doutras bandas musicais para ensaiar, tocar, convivir e aprender máis da súa man.
