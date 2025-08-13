Festas de San Roque en Melide
Melide, o lugar no que os peregrinos volven aos tempos do medievo
A vila está repleta de xoias arquitectónicas como o cruceiro máis antigo de Galicia
Iago Rodríguez
A vila de Melide é popularmente coñecida por conectar a meta e o inicio do Camiño Primitivo cunha das últimas etapas do Camiño Francés. Isto permite que os peregrinos no seu paso pola localidade contemplen a súa clásica arquitectura, con monumentos coma a Praza do Convento ou a Igrexa de Santa María de Melide, declarada Monumento Nacional.
Unha das zonas máis fermosas é a ponte medieval de Furelos. Unha construción executada no século XII de cincuenta metros de longo que é considerada unha das grandes xoias da arquitectura civil do Camiño de Santiago. Tal foi a súa importancia que ata é nomeada no Códice Calixtino.
Outro dos puntos máis atractivos é a Capela de San Roque. Esta foi edificada no ano 1949 con restos das antigas igrexas de San Pedro e de San Roque e, no seu interior, atópase un retablo do século XIX cunha figura central do patrón de Melide, así como os sepulcros de distinguidas figuras da historia da vila como Roi Lopes ou Diego García.
Ademais, ao carón desta érguese unha das grandes reliquias da vila, o Cruceiro de Melide, que data do século XIV e é considerado por algúns historiadores como o máis antigo de Galicia.
