Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración zona tensionadaVivienda protegida SantiagoIntoxicación en el HospitaliñoContrato autobusesTemporada pesca Galicia
instagram

Creatividade, maxia e moitas sorpresas no Nadal de Touro

O 26 de decembro os nenos poderán mandar as súas cartas de desexos aos Reis Magos

Creatividade, maxia e moitas sorpresas no Nadal de Touro | CEDIDA

Creatividade, maxia e moitas sorpresas no Nadal de Touro | CEDIDA

Iago Rodríguez

Touro

Os veciños de Touro gozan do Nadal cunha animada programación deseñada polo Concello con música, espectáculos e variadas actividades para a cativada e os maiores. E a maxia desta agardada celebración seguirá latindo ata o 5 de xaneiro.

A programación comezou por todo o alto con Papá Noel chegando por sorpresa á carpa situada no campo da festa de Fonte Díaz para animar o ambiente co espectáculo Moto Papi, unha troula con Noel. Esa mesma tarde, saboreouse a esencia destas datas cunha chocolatada e o querido barbudo recibiu os nenos e nenas de Touro.

Nestas datas tamén hai oco para a creatividade. Por iso os días 13 e 20 de decembro desenvolveuse na Casa da Cultura un animado curso de arte floral cuxas participantes tiveron a oportunidade de poder conservar as fermosas creacións que elaboraron.

O día 23, o Apalpador decidiu baixar dos montes para presentarse fronte a cativada na biblioteca municipal. Alí lles contou onde vive, como sabe se a rapazada se porta ben e que outros superpoderes ten.

Os reis da casa volverán encher o campo da festa de Fonte Díaz o 26 de decembro para depositar as cartas coa lista de agasallos que máis desexan para o 6 de xaneiro. Xoguetes, detalles, roupa, experiencias… Gaspar, Melchor e Baltasar terán que revisar ben as súas peticións para premiar como merecen os que se portaron ben.

ESPECIAL NADAL 2025

ESPECIAL NADAL 2025

ESPECIAL NADAL 2025

Gran Festa de Fin de Ano

O martes 30 de decembro, a partir das 17.00 horas, terá lugar na mesma carpa a Gran Festa de Fin de Ano, cunha tarde de música, xogos, baile, cotillón, badaladas e fotomatón, pensada para despedir o ano en familia e con moita alegría.

Xa no 5 de xaneiro, os Reis Magos percorrerán as parroquias a partir das 10.30 horas e, a partir das 17.00 horas, recibirán a cativada na carpa do campo da festa de Fonte Díaz. A tarde inclúe a actuación do mago Cayetano Lledó, recepción real, rosca e chocolatada, completando unha xornada máxica que lle poñerá o broche de ouro ao Nadal en Touro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents