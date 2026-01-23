Arzúa, capital do sendeirismo e punto clave do Camiño

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Situado nun punto clave do Camiño Francés, nunha das últimas paradas antes da chegada á capital, Arzúa é un municipio onde a boa gastronomía e a riqueza cultural converxen nunha contorna na que a natureza respira en cada recuncho. Así, nesta edición de Fitur, o concello aproveitará a súa presenza este venres para darse máis coñecer como destino verde.

A inxente cantidade de peregrinos que pasea cada mes polas súas rúas para completar o Camiño pode ser testigo express dos diversos atractivos que ofrece aos seus visitantes. Con todo, o gran potencial turístico de Arzúa da pé a que os visitantes opten por retornar para gozar en profundidade do que se perderon.

Asombrosos espazos naturais como a fervenza das Hortas, o encoro de Portomouros ou a praia fluvial de Ribadiso son só algunhas das súas diversas paisaxes cuxa beleza escénica non ten límite.

Estos lugares son perfectos para coñecer a través das diferentes rutas de sendeirismo (ou en bicicleta) que se poden completar no municipio, onde os camiños naturais, a coidada biodiversidade e a rica fauna e flora autóctona que conteñen escenarios como o paseo de Carballos da Mota, o castro Curbín ou o antigo moliño dos Agra, que garantizan unha experiencia idónea para os que busquen darse un respiro rodeado da natureza.

Gastronomía local

Por outra banda, tamén enxalzaron o potencial turístico dunha das citas gastronómicas máis grandes de Galicia que se acolle en Arzúa, a Festa do Queixo, que celebrará a súa 51ª edición os días 27, 28 de febreiro e 1 de marzo. Elaboración artesanal, gandeiría, expresións artísticas e de vangarda, propostas de música urbana e concertos en directo converxen nesta cita para convertila nunha das obligacións a visitar de todo viaxeiro.

