Arzúa, capital do sendeirismo e punto clave do Camiño
Espazos verdes como a fervenza das Hortas ou o encoro de Portomouros son ideais para conectar coa natureza
Situado nun punto clave do Camiño Francés, nunha das últimas paradas antes da chegada á capital, Arzúa é un municipio onde a boa gastronomía e a riqueza cultural converxen nunha contorna na que a natureza respira en cada recuncho. Así, nesta edición de Fitur, o concello aproveitará a súa presenza este venres para darse máis coñecer como destino verde.
A inxente cantidade de peregrinos que pasea cada mes polas súas rúas para completar o Camiño pode ser testigo express dos diversos atractivos que ofrece aos seus visitantes. Con todo, o gran potencial turístico de Arzúa da pé a que os visitantes opten por retornar para gozar en profundidade do que se perderon.
Asombrosos espazos naturais como a fervenza das Hortas, o encoro de Portomouros ou a praia fluvial de Ribadiso son só algunhas das súas diversas paisaxes cuxa beleza escénica non ten límite.
Estos lugares son perfectos para coñecer a través das diferentes rutas de sendeirismo (ou en bicicleta) que se poden completar no municipio, onde os camiños naturais, a coidada biodiversidade e a rica fauna e flora autóctona que conteñen escenarios como o paseo de Carballos da Mota, o castro Curbín ou o antigo moliño dos Agra, que garantizan unha experiencia idónea para os que busquen darse un respiro rodeado da natureza.
Gastronomía local
Por outra banda, tamén enxalzaron o potencial turístico dunha das citas gastronómicas máis grandes de Galicia que se acolle en Arzúa, a Festa do Queixo, que celebrará a súa 51ª edición os días 27, 28 de febreiro e 1 de marzo. Elaboración artesanal, gandeiría, expresións artísticas e de vangarda, propostas de música urbana e concertos en directo converxen nesta cita para convertila nunha das obligacións a visitar de todo viaxeiro.
