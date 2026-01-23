Fitur 2026
Trazo, un recuncho secreto ideal para gozar en familia
O concello de Trazo participou en Fitur dentro da promoción do xeodestino turístico da comarca de Ordes, dando a coñecer un territorio que destaca pola súa natureza, o seu patrimonio e a tranquilidade do medio rural.
Neste senso, destacou algúns dos principais atractivos turísticos do municipio, como a Área Recreativa de Chaián, situada á beira do río Tambre. Este é un espazo natural rodeado de carballos e castiñeiros, cunha gran vexetación de ribeira e idóneo para axendar plans familiares ou pescar. O lugar conta tamén con pequenas illas unidas por pontes de madeira e cunha praia fluvial apta para o baño, o que o converte nun enclave ideal para o lecer.
Moi preto desta área atópase a Ponte Albar, unha infraestrurtura histórica de cantería con cinco arcos de medio punto e tajamares en ambos os sentidos da corrente. Aínda que foi ampliada para adaptarse ás necesidades actuais do tráfico, conserva o seu valor patrimonial e é un espazo seguro para os peóns, ademais de formar un recuncho de gran beleza paisaxística.
O río Tambre, que marca o límite municipal con Santiago, é outro dos grandes protagonistas do territorio. Os seus fermosos paraxes e os bosques de ribeira que o acompañan están protexidos como Lugar de Interese Comunitario dentro da Rede Natura 2000, debido ao seu alto valor ecolóxico. Nas súas marxes existen áreas recreativas e zonas habilitadas para a pesca deportiva, unha actividade moi tradicional en Trazo.
