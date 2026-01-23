Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sendas verdes para conectar coa natureza en Oroso

Na comarca de Ordes e limitando con Santiago, o municipio de Oroso inclúe un dos recursos turísticos máis interesantes para os que buscan un plan familiar, activo e en conexión coa natureza

O alcalde de Oroso, Álex Doval, IAGO RODRÍGUEZ sinalando un mapa

Iago Rodríguez

Santiago

Trátase dun dos tramos da vía verde Compostela-Tambre-Lengüelle, considerada unha das cinco mellores vías verdes de España pola Fundación de Ferrocarriles de España.

Con 26,5 quilómetros en total, o itinerario que pasa por territorio de Oroso abarca uns 17 quilómetros e está perfectamente adecuado para que as familias poidan gozar desta experiencia cun ritmo relaxado e de forma segura. Os viaxeiros poden compler o treito tanto a pé como en bici, e ao longo do mesmo serán testemuñas da beleza da contorna que rodeaba a antiga vía de ferrocarril que unía Compostela con A Coruña.

A ruta tamén satisfai os desexos dos aventureiros, que ao longo dos sendeiros poderán ser descubridores de hipnotizantes paisaxes naturais e tesouros históricos. No seu paso por Oroso, os camiñantes poderán cruzarse coa igrexa de San Miguel de A Gándara ou cos Castros de Recouso e Vilalbarro, os restos máis importantes desta cultura antiga no municipio. Esta viaxe no tempo adaptada ao paso de cada persoa conta tamén con diversas áreas de descanso para recuperar forzas e gozar do entorno dunha forma sosegada e tranquila.

