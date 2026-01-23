FITUR 2026
Sendas verdes para conectar coa natureza en Oroso
Na comarca de Ordes e limitando con Santiago, o municipio de Oroso inclúe un dos recursos turísticos máis interesantes para os que buscan un plan familiar, activo e en conexión coa natureza
Trátase dun dos tramos da vía verde Compostela-Tambre-Lengüelle, considerada unha das cinco mellores vías verdes de España pola Fundación de Ferrocarriles de España.
Con 26,5 quilómetros en total, o itinerario que pasa por territorio de Oroso abarca uns 17 quilómetros e está perfectamente adecuado para que as familias poidan gozar desta experiencia cun ritmo relaxado e de forma segura. Os viaxeiros poden compler o treito tanto a pé como en bici, e ao longo do mesmo serán testemuñas da beleza da contorna que rodeaba a antiga vía de ferrocarril que unía Compostela con A Coruña.
ESPECIAL FITUR 2026ESPECIAL FITUR 2026
A ruta tamén satisfai os desexos dos aventureiros, que ao longo dos sendeiros poderán ser descubridores de hipnotizantes paisaxes naturais e tesouros históricos. No seu paso por Oroso, os camiñantes poderán cruzarse coa igrexa de San Miguel de A Gándara ou cos Castros de Recouso e Vilalbarro, os restos máis importantes desta cultura antiga no municipio. Esta viaxe no tempo adaptada ao paso de cada persoa conta tamén con diversas áreas de descanso para recuperar forzas e gozar do entorno dunha forma sosegada e tranquila.
- Un vuelo de Ryanair entre Valencia y Santiago acaba desviado a Madrid por el mal tiempo
- Un restaurante compostelano se cuela entre los favoritos de los españoles para comer en 2025
- Chisco Lema, veterinario experto en lobo: 'Hay manadas especializadas en cazar perros
- Apagón en Santiago: una avería deja sin luz a 2.700 vecinos de Santiago
- Evitas el estrés del aparcamiento': el proyecto de dos vecinos de Milladoiro para compartir coche en los trayectos a Santiago
- Susto en la urbanización teense de Augas Mansas por un vecino atrincherado en casa
- La patronal acepta la mediación pero de momento la huelga de buses se mantiene en Santiago
- Borrasca 'Ingrid': ¿Nevará en Santiago de Compostela este viernes?