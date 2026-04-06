Arzúa, unha vila para descubrir a través das súas sendas verdes
As rutas sinalizadas da Fervenza das Hortas e das Corredoiras son as opcións favoritas para os sendeiristas desexosos de explorar a zona
Un dos grandes atractivos do Concello de Arzúa é a gran variedade de sendas verdes e paraxes naturais que alberga dentro do seu territorio, unha característica que o sitúa como un dos destinos favoritos da comarca para moitos galegos que se inician no sendeirismo.
No seu corazón conta con rutas de todas as distancias, itinerarios BTT e treitos do Camiño de Santiago. De feito, presume de sumar máis de 100 quilómetros de vías verdes. A súa ruta máis vistosa é a da Fervenza das Hortas, un percorrido que aglutina mil e un puntos de interese arredor do río Iso: o Torrente de Maroxo, con boas vistas de Arzúa; o encoro de Portodemouros; o museo apícola O Enredo do Abelleiro, e, como parada final, a propia fervenza.
A caída de auga, duns 30 metros, marca o límite entre Arzúa e Touro e ofrece un escenario de bosque, pedra e antigos muíños no que paga a pena deter o paso, moi aprezado polos amantes da fotografía.
Outra opción interesante é o sendeiro das Corredoiras, unha ruta que recupera a rede de antigas sendas que anos atrás empregaban os veciños e veciñas de Arzúa.
O Concello apostou por este itinerario coa limpeza de preto de 3.600 metros de maleza. As persoas que completen este percorrido poderán contemplar carballos centenarios, a capela de Santa Marta, a fonte de San Xoán de Navas ou a ponte que salva as augas do rego Carracedo.
O Concello prevé impulsar de novo este xuño o programa Arzúa Camiña, coa publicación de rutas guiadas por recunchos do municipio sen sinaliza
