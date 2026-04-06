Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Centros socioculturalesJosé LemaProcesión de los HermanosDe Santiago a ArcoRescate piloto EEUU
instagram

Arzúa, unha vila para descubrir a través das súas sendas verdes

As rutas sinalizadas da Fervenza das Hortas e das Corredoiras son as opcións favoritas para os sendeiristas desexosos de explorar a zona

Un treito da ruta da Fervenza das Hortas, a máis popular de Arzúa

Un treito da ruta da Fervenza das Hortas, a máis popular de Arzúa / CEDIDA

Iago Rodríguez

Arzúa

Un dos grandes atractivos do Concello de Arzúa é a gran variedade de sendas verdes e paraxes naturais que alberga dentro do seu territorio, unha característica que o sitúa como un dos destinos favoritos da comarca para moitos galegos que se inician no sendeirismo.

ESPECIAL SEMANA SANTA 2026

ESPECIAL SEMANA SANTA 2026

No seu corazón conta con rutas de todas as distancias, itinerarios BTT e treitos do Camiño de Santiago. De feito, presume de sumar máis de 100 quilómetros de vías verdes. A súa ruta máis vistosa é a da Fervenza das Hortas, un percorrido que aglutina mil e un puntos de interese arredor do río Iso: o Torrente de Maroxo, con boas vistas de Arzúa; o encoro de Portodemouros; o museo apícola O Enredo do Abelleiro, e, como parada final, a propia fervenza.

A caída de auga, duns 30 metros, marca o límite entre Arzúa e Touro e ofrece un escenario de bosque, pedra e antigos muíños no que paga a pena deter o paso, moi aprezado polos amantes da fotografía.

Outra opción interesante é o sendeiro das Corredoiras, unha ruta que recupera a rede de antigas sendas que anos atrás empregaban os veciños e veciñas de Arzúa.

O Concello apostou por este itinerario coa limpeza de preto de 3.600 metros de maleza. As persoas que completen este percorrido poderán contemplar carballos centenarios, a capela de Santa Marta, a fonte de San Xoán de Navas ou a ponte que salva as augas do rego Carracedo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents