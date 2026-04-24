FESTA DO CHAMPIÑÓN 2026
Unha celebración que medra como escaparate da vila
Como cada abril, o champiñón volverá encher os pratos dos veciños da comarca de Ordes para celebrar a festa gastronómica de exaltación deste produto
O concello de Ordes, desde hoxe e ata domingo, acollerá un fervedoiro de xente desexosa de pasalo ben, gozar de boa música e degustar un rico xantar. Nesta edición número 35 das celebracións destacan propostas como os agardados concertos de Mondra e Mägo de Oz, que terán lugar este venres e sábado respectivamente.
Un dos grandes atractivos da festa é a colaboración entre os establecementos de hostalaría e o Concello, de maneira que os negocios teñen ao seu dispor os champiñóns para preparar as ricas receitas que os festeiros poderán degustar en forma de tapa a custo cero con cada consumición que pidan o sábado e o domingo. A oferta é apta para todos os gustos. «Os nosos locais fan un traballo moi importante. Pódense atopar preparacións con salmón, con nata, en forma de empanada, con xamón ou como tortilla», indica o concelleiro de Exposicións, Eventos, Feiras e Mercados, Pablo Vázquez Candal.
O edil subliña que esta é unha cita marcada no calendario das familias para celebrar xuntanzas e gozar dun momento especial arredor da gastronomía: «É un motivo para reunirse con amizades, amigos, achegados, veciños e veciñas».
Ademais, os festeiros que se acheguen a Ordes esta fin de semana tamén poderán descubrir os segredos que garda o champiñón como alimento e as formas máis interesantes para preparalo, xa que tanto o sábado como o domingo organizaranse showcookings en directo con degustacións completamente gratuítas. E por se todo isto fose pouco, tamén se contará con servizo de polbeira.
Unha cita «cada vez máis lúdica»
Por outra banda, Pablo Vázquez explica que co paso dos anos a Festa do Champiñón «foise transformando cada vez máis nunha cita lúdica». Un cambio que conseguiu captar un maior interese do público mozo.
As rúas da vila desbordarán alegría coa actuación de gaiteiros, charangas, a banda de música municipal e DJs. Esta noite haberá verbena amenizada pola orquestra La Fórmula e, o domingo, a París de Noia e Capitol sacarán a bailar aos festeiros.
Non obstante, o edil considera que de cara a futuro pode ser interesante enfocar o festexo como unha ferramenta para promocionar o comercio e a cultura local: «Ordes ten moito que ofrecer. Sería interesante promocionar máis o que é noso e xerar un maior retorno económico».
Con todo, a Festa do Champiñón preséntase como unha oportunidade para visitar en profundidade o Concello de Ordes aproveitando o bo tempo da primavera. Neste senso, plans como pasear polos pazos de Codeseda ou Bidueiro e a contorna do encoro Vilasenín son perfectos para gozar dun respiro de tranquilidade rodeado de verde. Asemade, quen teña interese en coñecer máis da súa cultura, pode visitar o Museo do Traxe Juanjo Linares e afondar nunha interesante parte da historia do municipio. n
- El joven que corre por Santiago limpiando los montes de basura: 'La gente me mira y se pregunta: ¿A dónde va ese loco?
- Un paseo virtual por el barrio que transformará Santiago con 3.600 nuevas viviendas: 'Da continuidad al crecimiento de la ciudad
- Primeras multas en el carril bici de Milladoiro: del 'esto es progreso' al 'qué disparate
- Educación investiga un 'incidente' en el CEIP Monte dos Postes de Santiago entre un alumno y un profesor, que ya no está en el centro
- El Ensanche Norte de Santiago cobra forma: albergará a 8.000 vecinos, tendrá 130.000 metros de zona verde y 3.500 plazas de aparcamiento
- Una mujer sufre un infarto en el interior de un bus urbano de Santiago y la reaniman sanitarios del Concepción Arenal
- El parón de Lavacolla golpea al alquiler de coches: cierran dos empresas y el sector prevé pérdidas de hasta el 95%
- Buscan figurantes en Santiago para una película ambientada en Galicia: estos son los requisitos