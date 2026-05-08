Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis hantavirusII Foro NoroesteAgresión en SantiagoFesta da TroitaCrónica social compostelana
instagram

Festa do Melindre

‘Showcooking’ de ricos de chocolate, doces de Melide e un feixe de sorpresas

Mary Mosteiro, da Pastelería Estilo, impartirá a proposta este sábado no Cantón de San Roque

Mary Mosteiro, da Pastelería Estilo. | CEDIDA

Mary Mosteiro, da Pastelería Estilo. | CEDIDA

Iago Rodríguez

Melide

Melide encherá as rúas dun recendo especial este 9 e 10 de maio para celebrar a Festa do Melindre e da Repostería Tradicional, a cita gastronómica máis importante da comarca. Considerada Festa de Interese Turístico de Galicia, a celebración enxalza e pon en valor os doces tradicionais de Melide a través de diferentes iniciativas.

Así, este ano traerá unha nova actividade, o showcooking Coas mans na masa, centrado na elaboración de ricos de chocolate e outras adaptacións dos típicos melindres e amendoados co toque especial de Mary Mosteiro, reposteira da Pastelería Estilo, situada na rúa Progreso, 6, da localidade.

A proposta terá lugar o sábado no Cantón de San Roque, ás 13.00 horas. Será de carácter participativo e estará dirixida ao público infantil, con prazas para arredor de 15 nenos e nenas que aprenderán os segredos da repostería melidá da man de Mary ao longo dunha hora aproximadamente. Asemade, calquera persoa interesada poderá presenciar o espectáculo culinario.

Mosteiro sinala que un dos aspectos principais da actividade é a preparación de ricos de chocolate, pero «tamén haberá outras sorpresas que a rapazada vivirá no momento, así como a elaboración doutros doces típicos da zona». «Será á miña maneira», engade cun sorriso. A pasteleira encargarase de expoñer a metodoloxía das súas receitas ante o público e de explicar os aspectos básicos dos doces de Melide e as materias primas tradicionais da zona.

«Buscamos que as crianzas coñezan a cultura que mantén Melide respecto do noso sector», comenta Mary sobre o obxectivo do showcooking. Para isto fará uso dunha linguaxe simple e sen tecnicismos: «Teño preparado un discurso ameno e acorde con eles para que non se aburran».

Esta non será a primeira experiencia da profesional ensinándolle cociña á cativada melidá, xa que este ano estivo impartindo clases como actividade extraescolar. Con todo, este será o seu debut facendo un espectáculo en vivo, algo que vive con «moita ilusión», aínda que tamén con «bastantes nervios porque é algo diferente».

Noticias relacionadas y más

Festa do Melindre 2026

Festa do Melindre 2026

Festa do Melindre 2026

A doceira xa acumula catro anos traballando na Pastelería Estilo durante a Festa do Melindre, polo que coñece a importancia que ten esta cita para expertos culinarios coma ela: «Son días de moito traballo. Facemos o que podemos para que o noso produto chegue a todo o mundo e cumpra cos estándares de calidade que mantemos durante todo o ano». n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents