Festa do Melindre
‘Showcooking’ de ricos de chocolate, doces de Melide e un feixe de sorpresas
Mary Mosteiro, da Pastelería Estilo, impartirá a proposta este sábado no Cantón de San Roque
Melide encherá as rúas dun recendo especial este 9 e 10 de maio para celebrar a Festa do Melindre e da Repostería Tradicional, a cita gastronómica máis importante da comarca. Considerada Festa de Interese Turístico de Galicia, a celebración enxalza e pon en valor os doces tradicionais de Melide a través de diferentes iniciativas.
Así, este ano traerá unha nova actividade, o showcooking Coas mans na masa, centrado na elaboración de ricos de chocolate e outras adaptacións dos típicos melindres e amendoados co toque especial de Mary Mosteiro, reposteira da Pastelería Estilo, situada na rúa Progreso, 6, da localidade.
A proposta terá lugar o sábado no Cantón de San Roque, ás 13.00 horas. Será de carácter participativo e estará dirixida ao público infantil, con prazas para arredor de 15 nenos e nenas que aprenderán os segredos da repostería melidá da man de Mary ao longo dunha hora aproximadamente. Asemade, calquera persoa interesada poderá presenciar o espectáculo culinario.
Mosteiro sinala que un dos aspectos principais da actividade é a preparación de ricos de chocolate, pero «tamén haberá outras sorpresas que a rapazada vivirá no momento, así como a elaboración doutros doces típicos da zona». «Será á miña maneira», engade cun sorriso. A pasteleira encargarase de expoñer a metodoloxía das súas receitas ante o público e de explicar os aspectos básicos dos doces de Melide e as materias primas tradicionais da zona.
«Buscamos que as crianzas coñezan a cultura que mantén Melide respecto do noso sector», comenta Mary sobre o obxectivo do showcooking. Para isto fará uso dunha linguaxe simple e sen tecnicismos: «Teño preparado un discurso ameno e acorde con eles para que non se aburran».
Esta non será a primeira experiencia da profesional ensinándolle cociña á cativada melidá, xa que este ano estivo impartindo clases como actividade extraescolar. Con todo, este será o seu debut facendo un espectáculo en vivo, algo que vive con «moita ilusión», aínda que tamén con «bastantes nervios porque é algo diferente».
A doceira xa acumula catro anos traballando na Pastelería Estilo durante a Festa do Melindre, polo que coñece a importancia que ten esta cita para expertos culinarios coma ela: «Son días de moito traballo. Facemos o que podemos para que o noso produto chegue a todo o mundo e cumpra cos estándares de calidade que mantemos durante todo o ano». n
