Para Arzúa a lingua galega é «a mellor herdanza»
A programación incluirá unha lectura pública de textos de Begoña Caamaño, concertos e espectáculos infantís con moitivo do Día das Letras Galegas
O Concello de Arzúa está fondamente comprometido coa conmemoración das Letras Galegas este domingo 17 de maio, polo que, baixo o lema de «O galego, a mellor herdanza» impulsou un variado programa de actividades centrado na cativada e pensado para enxalzar a cultura nun mes tan especial para a defensa da lingua galega.
Hoxe, sábado, terá lugar un dos actos centrais, a lectura pública de textos da autora homenaxeada este ano, Begoña Caamaño. Esta é unha iniciativa organizada en colaboración co Club de Lectura municipal que buscará converter a Praza de Galicia nun espazo compartido de encontro, reflexión e homenaxe arredor da obra da viguesa.
A programación continuará o 20 de maio no CEIP de Arzúa coa actividade A Gran Viaxe das Letras Galegas, da compañía A Xanela do Maxín, dirixida ao público infantil e escolar. A música terá tamén un papel destacado no concerto Cancións Begoñísimas. Tecedora de soños, de Uxía, previsto para o 23 de maio na Capela da Madanela.
As actividades destinadas á primeira infancia volverán ter protagonismo o 29 de maio co espectáculo Arrolar, na Escola Infantil A Galiña, da Fundación Legar, mentres que o 26 de xuño terá lugar o Concerto didáctico de nanas, de Xoán Curiel.
A programación completarase o 5 de xuño co espectáculo infantil Brinca vai!, de Paco Nogueiras, no Parque Infantil ou na biblioteca municipal en caso de choiva. «Temos a responsabilidade de garantir que as futuras xeracións tamén reciban esa herdanza e poidan facela súa, porque perder a nosa lingua propia suporía tamén deixarlles ás xeracións que veñen un legado cultural máis pobre», destacou a concelleira de Normalización Lingüística, Lucía López, na presentación das actividades. O Concello pon en valor a colaboración co tecido educativo de Arzúa. n
