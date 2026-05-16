Concerto das Letras da Banda de Música Isabel II de Touro
Actuará este domingo na Casa da Cultura ás 18.00 horas. Esta función representa unha homenaxe á lingua e ao patrimonio cultural
O Concello de Touro destaca a importancia da celebración das Letras Galegas como unha das datas máis significativas para a cultura e identidade da comunidade. Esta conmemoración representa unha homenaxe á lingua galega, aos escritores e escritoras e ao patrimonio cultural que define a Touro como pobo.
Por esta razón, o Concello aposta por seguir promovendo iniciativas que axuden a conservar, difundir e dignificar o galego entre as novas xeracións e no conxunto da sociedade.
Neste marco, a Banda de Música Isabel II de Touro ofrecerá o seu concerto especial das Letras Galegas este domingo na Casa da Cultura ás 18.00 horas. Esta data é tamén unha oportunidade para recoñecer o traballo de tantas persoas que, ao longo dos anos, contribuíron ao fortalecemento da nosa lingua e tradicións.
Deste xeito, o Concello de Touro anima á veciñanza a participar nas actividades que promove cada ano con motivo desta celebración, reafirmando así o compromiso colectivo coa cultura galega e co futuro da nosa lingua.
