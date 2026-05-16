‘Mitos, lendas e cantigas’ en Trazo

Actividade, dirixida a alumnos de Primaria, achega a cultura galega e a perspectiva feminista da autora aos máis novos

Servando Barreiro, o intérprete da obra. | CEDIDA

Iago Rodríguez

Trazo

O Concello de Trazo fixo uso da narración oral para homenaxear a Begoña Caamaño, autora recoñecida este ano nas Letras Galegas. A Casa Amarela converteuse este martes no escenario da obra Mitos, lendas e cantigas, interpretada por Servando Barreiro e dirixida ao alumnado de 4º, 5º e 6º de Primaria do CPI Viaño Pequeno.

A actividade, enmarcada na Rede de Bibliotecas de Galicia, permitiu achegar aos máis pequenos a cultura galega, a tradición oral e a maxia das historias contadas, facendo da palabra un vehículo para aprender, imaxinar e reflexionar.

O papel das mulleres

A proposta está inspirada na obra de Begoña Caamaño, que revisita a mitoloxía clásica desde unha perspectiva feminista. A través de romances, cantigas e palabra contada, a función recupera figuras como Circe, Penélope ou Morgana, poñendo en valor o papel das mulleres tanto nos mitos como na transmisión da memoria e da tradición popular.

O espectáculo mestura en 45 minutos patrimonio cultural, creación contemporánea e igualdade para educar a través da narración oral os rapaces e rapazas de Trazo.

