‘Mitos, lendas e cantigas’ en Trazo
Actividade, dirixida a alumnos de Primaria, achega a cultura galega e a perspectiva feminista da autora aos máis novos
O Concello de Trazo fixo uso da narración oral para homenaxear a Begoña Caamaño, autora recoñecida este ano nas Letras Galegas. A Casa Amarela converteuse este martes no escenario da obra Mitos, lendas e cantigas, interpretada por Servando Barreiro e dirixida ao alumnado de 4º, 5º e 6º de Primaria do CPI Viaño Pequeno.
A actividade, enmarcada na Rede de Bibliotecas de Galicia, permitiu achegar aos máis pequenos a cultura galega, a tradición oral e a maxia das historias contadas, facendo da palabra un vehículo para aprender, imaxinar e reflexionar.
O papel das mulleres
A proposta está inspirada na obra de Begoña Caamaño, que revisita a mitoloxía clásica desde unha perspectiva feminista. A través de romances, cantigas e palabra contada, a función recupera figuras como Circe, Penélope ou Morgana, poñendo en valor o papel das mulleres tanto nos mitos como na transmisión da memoria e da tradición popular.
Especial das Letras Galegas 2026
O espectáculo mestura en 45 minutos patrimonio cultural, creación contemporánea e igualdade para educar a través da narración oral os rapaces e rapazas de Trazo.
