Oroso enaltece a cultura co I Albaroque da Senra

A parroquia inaugura hoxe esta cita con xogos populares, música tradicional, mostras de baile, xantar popular e troula nocturna

Integrantes da Asociación Folclórica Buxos Verdes. | CEDIDA

Iago Rodríguez

Oroso

A parroquia de Senra, en Oroso, celebra hoxe a primeira edición dunha cita cultural e gastronómica para rememorar a profunda tradición local ligada ao lugar: o Albaroque. Senra é terra de músicos e agrupacións populares, pois houbo un tempo en que foi punto de encontro de romarías e festas durante décadas, ata que a banda Lira se disolveu no ano 1970. Con todo, a veciñanza mantivo viva esta memoria e este ano uniu forzas para impulsar este evento coa colaboración de asociacións folclóricas e veciñais, voluntarios, o Concello de Oroso e a Xunta.

A festa comezará a partir das 12.00 horas coa apertura de portas e da mostra de artesanía. Ás 13.00 horas, os protagonistas serán a Asociación Folclórica Buxos Verdes e a Asociación Cultural Pontevella cunha xuntanza de baile tradicional, que dará paso á sesión vermú a cargo da Charanga Argalleiros. Ás 14.30 será a quenda do xantar con xogos populares para toda a familia ao remate. «Temos máis de 400 tíckets vendidos», sinala o alcalde, Álex Doval. Pola tarde haberá pinchos gratuítos para todos os asistentes con cada consumición.

Ás 18.00 vivirase un ambiente único en Senra coa xuntanza de grupos de música tradicional, con participación de grupos de Santiago, Teo, Sigüeiro, Ordes, Frades e locais. Pechará a celebración a Charanga BB+ a partir das 23.00 horas.

