Día das Letras Galegas
Placas conmemorativas para escritores célebres de Melide
O Concello homenaxeará este domingo a doce autoras e autoras colocando estes recoñecementos nas vivendas que habitaron
O Concello de Melide conmemora este mes de maio as Letras Galegas cun programa especial dedicado aos seus escritores e escritoras que naceron ou viviron na vila, así como a Begoña Caamaño (autora homenaxeada pola RAG neste 2026). A iniciativa inclúe diversas propostas culturais, escolares e divulgativas co obxectivo de achegar á veciñanza a obra e o legado da autora.
As actividades comezaron coa exposición Circe ou o pracer do azul, que poderá visitarse ata o 31 de maio na entrada da Casa do Concello. O programa continúa con varias funcións escolares no centro sociocultural Mingos de Pita, entre elas Begoña Caamaño, o transgredir das ondas, para alumnado de 4º da ESO e Bacharelato.
Especial das Letras Galegas 2026Especial das Letras Galegas 2026
Este domingo 17 de maio terá lugar un dos actos centrais da programación, O Melide das letras, coa descuberta de placas conmemorativas dedicadas a doce destacadas figuras do municipio nas súas vivendas: Eduardo Álvarez Carballido; Emilio Pereiro Quiroga e Juana Teresa Juega López; Antonio L. Taboada Roca; Manuel Taboada Roca; Amador Rodríguez Martínez; Nilo Cea Rodríguez; Rafael Taboada Vázquez; Jesús Mosteiro Raído; Xosé Manuel Rodríguez Pampín; Antonio Hermida Rodríguez; Carlos Parrado Garea; e Xosé Domingos Cidre Bastián Fuciños Gómez Mingos de Pita. A cita será ás 12.00 horas na rúa do Convento, co descubrimento simbólico da placa dedicada a Amador Rodríguez Martínez.O programa rematará o venres 22 co espectáculo de narración oral As mil e unha, de Vero Rilo e Luis Iglesias, e a charla Nomes galegos en Melide, a cargo de Soqui Cea, no Multiúsos.
- Os Biosbardos, la innovadora huerta ecológica coruñesa que surte a Inditex y prepara un 'Amazon de leira'
- Sobrevivir a flote: la historia de un okupa con permiso para vivir en un viejo barco
- Una casa de Santiago, entre las finalistas de los Premios Arquitectura 2026
- El chiringuito a 40 minutos de Santiago con un jardín secreto bajo los árboles: así es el rincón más caribeño de la ría de Arousa
- La Ascensión vuelve a cabalgar entre equinos, pulpo y tradición popular en Amio
- La precampaña se sienta al pulpo en la carballeira de Santa Susana el día de la Ascensión
- Casa 2M e Medio
- La Xunta dará «ayudas directas» a promotores para construir viviendas