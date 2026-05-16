Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rural de SantiagoGárgolasCarballeira de Santa SusanaAmioOs Biosbardos
instagram

Teatro infantil sobre a historia das Letras no multiúsos de Frades

O domingo 17 terá lugar na alameda de Esteiro a ofrenda a Xosé Agrelo Hermo, organizada pola Asociación Cultural O Xeito

Un espectáculo anterior da Xanela do Maxín.

Un espectáculo anterior da Xanela do Maxín. / CEDIDA

Iago Rodríguez

Frades

O Concello de Frades utilizará o teatro para concienciar os máis pequenos sobre a importancia de preservar a historia da nosa lingua. Pola mañá, concretamente ás 11.30 horas, o edificio multiúsos acollerá o espectáculo infantil A gran viaxe das Letras Galegas até Begoña Caamaño, a escritora homenaxeada este ano pola Real Academia Galega.

A actividade, dirixida a nenas e nenos de tres a oito anos e impulsada pola compañía A Xanela do Maxín, consiste nunha función máxica e emocionante a través da historia, da lingua e da cultura literaria galega.

Un percorrido participativo cheo de palabras, sons e lembranzas a través de distintas épocas, autoras e autores que marcaron a evolución da comunidade galega.

Trátase dun espectáculo que celebra o privilexio de Galicia de poder contar cunha lingua propia e do poder transformador das letras. Os intérpretes farán rir e espertar a curiosidade da rapazada para que tomen conciencia de que o galego tamén é o futuro.

Especial das Letras Galegas 2026

Especial das Letras Galegas 2026

Especial das Letras Galegas 2026

Desde Begoña ata Rosalía

Noticias relacionadas

A obra comezará poñendo o foco na figura e na produción literaria de Begoña Caamaño, autora recoñecida polos seus títulos Circe ou o pracer do azul e Morgana en Esmelle. A partir da súa traxectoria, a proposta abrirá o percorrido cara a outras voces contemporáneas destacadas da literatura galega, para despois retroceder no tempo ata Rosalía de Castro e chegar mesmo aos primeiros textos escritos en galego.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents