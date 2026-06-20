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O Castelo de Santa María volverá arder en Arzúa

A tradicional queima da fortaleza construída pola veciñanza celebrarase na noite meiga do 23 de xuño

O Castelo de Santa María, construído pola veciñanza. | CEDIDA

O Castelo de Santa María, construído pola veciñanza. | CEDIDA

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Redacción

Arzúa

Arzúa celebrará o vindeiro 23 de xuño unha nova edición dunha das súas citas máis singulares: a tradicional queima do Castelo de Santa María, unha celebración que reunirá veciñanza, visitantes e peregrinos arredor do lume, da música e das tradicións de San Xoán.

Un dos momentos centrais será a homenaxe ás persoas peregrinas que atravesan a vila polo Camiño de Santiago. Os Cofrades de San Xoán de Santa María escollerán previamente un albergue do municipio e un dos peregrinos que chegue ese día terá a honra de prender lume ao castelo. O seu nome quedará ademais gravado no Muro dos Luceiros.

Escapadas con Encanto 2026

Escapadas con Encanto 2026

Escapadas con Encanto 2026

A programación incluirá a recepción ao peregrino, a tradicional cea de San Xoán, o pregón da compositora e cantante arzuá MJ Pérez, unha exhibición de esgrima histórica a cargo de Arte do Combate, un serán aberto ao público e a verbena co grupo Alaska e DJ Chirimbolo.

A fortaleza, construída durante meses grazas ao traballo da veciñanza, volverá ser o símbolo dunha celebración que une tradición popular, espírito xacobeo e participación veciñal.

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A concelleira de Turismo, Begoña Balado, destaca que “esta festa representa moi ben a identidade de Arzúa, porque combina o valor das nosas tradicións coa importancia que ten o Camiño de Santiago para o municipio”. A edil pon tamén en valor “o enorme traballo e a implicación dos veciños e veciñas” que fan posible a construción do castelo e manteñen viva esta tradición.

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