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ESCAPADAS CON ENCANTO 2026

Unha travesía en caiac para descubrir o Ulla en Touro

A actividade celebrarase o 11 de xullo con dúas quendas e dará prioridade ás persoas empadroadas no municipio

Participantes na travesía en caiac polo Ulla. | CEDIDA

Participantes na travesía en caiac polo Ulla. | CEDIDA

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Redacción

Touro

O Concello de Touro volverá apostar este verán polo deporte e a natureza cunha nova xornada de caiac polo río Ulla, programada para o sábado 11 de xullo. A iniciativa permitirá descubrir desde a auga unha das paisaxes máis atractivas do municipio a través dun percorrido apto para diferentes idades. A actividade contará con dúas quendas de 20 prazas cada unha, unha ás 11.00 horas e outra ás 16.00. O punto de encontro será a Ponte Remesquide, na Ribeira, mentres que a chegada está prevista na área de Souto do Barco.

Escapadas con Encanto 2026

Escapadas con Encanto 2026

Escapadas con Encanto 2026

O prezo público establecido é de 10 euros para as persoas maiores de idade e de 5 euros para os menores. En canto á participación, os mozos e mozas de entre 13 e 17 anos poderán realizar a actividade sen acompañamento, sempre que presenten unha autorización asinada por ambos proxenitores. Pola súa banda, os menores de 13 anos deberán ir acompañados por unha persoa adulta responsable. O Concello estableceu ademais unha orde de preferencia para acceder ás prazas. En primeiro lugar poderán inscribirse as persoas empadroadas en Touro, ata o 26 de xuño; a partir do 27 de xuño abrirase o prazo para familiares directos de veciños do municipio, e desde o 4 de xullo poderán anotarse as persoas non empadroadas.

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As inscricións poden realizarse a través da plataforma de reservas do Concello de Touro ou presencialmente na Casa do Concello.

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