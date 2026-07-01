Sanidade
Frades pecha o dispensario de Ponte Carreira para executar varias melloras
A Xunta vén de poñer en marcha as obras de mellora da eficiencia enerxética no centro de saúde de Ponte Carreira, en Frades, cun investimento de máis de 150.000 euros.
A actuación inclúe o cambio de toda a arquitectura metálica, así como os seus sistemas de calefacción e de iluminación. Como consecuencia, a atención sanitaria trasládase ao consultorio de Abellá mentres duren os traballos, cos mesmos horarios que en Ponte Carreira.
Xunta e Concello traballan nunha nova actuación no centro sanitario de Ponte Carreira para pintalo e dotalo dunha sala de emerxencias.
«Se a estas actuacións lle engadimos o cambio da cuberta, no que investimos 50.000 € en 2025, practicamente quedará un centro de saúde novo», dixo o edil de Sanidade, Manuel Ferreiro. Con esa contía e grazas a outro convenio entre Xunta e Concello renovouse a cuberta, o que permitiu rematar cos problemas de humidades.
A cuberta de chapas de aceiro foi substituída por outra de placas de policarbonato translúcidas e paneis illantes de aceiro. Así, o centro mellorou o seu illamento térmico e aumentou nun 90% a súa luminosidade.