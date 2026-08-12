Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

«A comisión fai un traballo moi difícil e sen ánimo de lucro»

Este ano supéranse cun cartel de primeiro nivel

Comisión de festas de Ordes lucindo o cartel deste ano. | CEDIDA

Comisión de festas de Ordes lucindo o cartel deste ano. | CEDIDA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iker Cotón

Ordes

Ordes celebra as súas festas patronais dende este mércores 12 de agosto ata o domingo 16. Cinco días de festa cun cartel aínda mellor se cabe que as edicións anteriores, con orquestras do calibre de Panorama, París de Noia e Olympus. A música será, deste xeito, unha das grandes protagonistas dunha celebración que buscan atraer tanto veciñanza como visitantes doutros concellos.

Dous edificios decorados con murais que participaron na iniciativa DesOrdes Creativas.

Dous edificios decorados con murais que participaron na iniciativa DesOrdes Creativas.

A festividade está organizada pola comisión de festas en colaboración co Concello de Ordes. Ángel Blanco, concelleiro de Cultura e presidente da comisión, relata a este xornal: «No seu día eu pedinlles formar esta comisión e eles non o dubidaron. A día de hoxe estou orgulloso do equipo que temos e, sobre todo, do traballo que fan durante todo o ano sen ánimo de lucro polo pobo de Ordes. Gustaríame que a vila lles recoñecese este traballo difícil que fan, o de contentar a máis de 13.000 veciños». Un labor que, segundo explica, implica meses de preparación para conseguir un programa que estea á altura das expectativas da veciñanza. Detrás de cada actividade e de cada actuación hai un traballo que se prolonga durante boa parte do ano, coa comisión encargándose de organizar, coordinar e poñer en marcha os diferentes actos que conforman as celebracións.

«A comisión fai un traballo moi difícil e sen ánimo de lucro»

«A comisión fai un traballo moi difícil e sen ánimo de lucro»

Á programación musical súmanse tamén outras actividades durante os cinco días de celebración. Entre elas, os pasarrúas con gaiteiros que están previstos para o sábado15 e o domingo 16, as actuacións do Vai de bares coas charangas BB+ e Varacuncas na noite do venres 14 ou os fogos de artificio da noite do sábado, outro dos momentos máis agardados das festas.

Festas de Ordes 2026

Festas de Ordes 2026

Festas de Ordes 2026

O domingo 16 estará dedicado ao Día do Emigrante, nunha xornada marcada tamén polo reencontro de familias e veciños que regresan á vila durante o verán.

Nesta edición, as verbenas estarán amenizadas por orquestras de primeiro nivel como Panorama, París de Noia, América de Vigo e Olympus; ademáis de contar con Los Satélites, unha das agrupacións con máis historia de Galicia. O cartel músical compleméntano Origen, La Banda de Ayer, Grupo Tania Veiras e Disco Móvil CDC.

Noticias relacionadas y más

A expectativa non se limita ao ambiente festivo, senón tamén ao impacto que a celebración poida ter na economía local, xa que unha maior afluencia de visitantes beneficia directamente tanto os establecementos hostaleiros como os comercios da vila. Ademais, o programa busca manter vivo o carácter tradicional destas festas. Serán cinco días de celebración nos que Ordes volverá facer das súas rúas un punto de encontro para veciños e visitantes arredor da música e da tradición. n

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Tengo clientes que vienen de Noia, Ordes o Padrón»: el barbero marroquí con agenda llena en O Milladoiro
  2. No son peregrinos. Son chavales de fiesta': El Barroquista cuestiona el turismo de Santiago
  3. El libro gallego que ha conquistado a Pedro Sánchez: 'Una obra maravillosa
  4. ¿Vas a ver el eclipse en Santiago? El Concello cerrará el acceso en coche a dos de los puntos más populares para contemplarlo
  5. El Concello de Santiago repartirá gratis 2026 gafas para ver el eclipse solar del 12 de agosto
  6. Aemet despeja la gran duda del eclipse en Galicia: casi todo el cielo estará despejado salvo en una zona
  7. Más de una docena de detenidos en Muxía, entre ellos un guardia civil, tras el decomiso de 1,5 toneladas de cocaína
  8. A menos de una hora de Santiago: los 5 mejores lugares para ver el eclipse total del 12 de agosto

«A comisión fai un traballo moi difícil e sen ánimo de lucro»

«A comisión fai un traballo moi difícil e sen ánimo de lucro»

Wizz Air adelanta la apertura de su base en el aeropuerto de Santiago al 17 de diciembre

Wizz Air adelanta la apertura de su base en el aeropuerto de Santiago al 17 de diciembre

Padrón desinfectará en profundidad las calles del casco urbano

Padrón desinfectará en profundidad las calles del casco urbano

El Obradoiro ya tiene calendario para su regreso a ACB: empezará y terminará la liga lejos de Sar

El Obradoiro ya tiene calendario para su regreso a ACB: empezará y terminará la liga lejos de Sar

Los controles a viajeros procedentes de Italia han afectado ya a más de 2.600 personas

Los controles a viajeros procedentes de Italia han afectado ya a más de 2.600 personas

Partidos y sindicatos muestran su apoyo al PSOE de Ferrol tras las pintadas en su sede

Partidos y sindicatos muestran su apoyo al PSOE de Ferrol tras las pintadas en su sede

El Barroquista y la IA analizan la polémica del turismo en Santiago: “Predomina la crítica al comportamiento ruidoso”

El Barroquista y la IA analizan la polémica del turismo en Santiago: “Predomina la crítica al comportamiento ruidoso”

Melide: Camiño de Santiago, patrimonio, natureza e gastronomía ao pé do San Roque

Melide: Camiño de Santiago, patrimonio, natureza e gastronomía ao pé do San Roque
Tracking Pixel Contents