«A comisión fai un traballo moi difícil e sen ánimo de lucro»
Este ano supéranse cun cartel de primeiro nivel
Iker Cotón
Ordes celebra as súas festas patronais dende este mércores 12 de agosto ata o domingo 16. Cinco días de festa cun cartel aínda mellor se cabe que as edicións anteriores, con orquestras do calibre de Panorama, París de Noia e Olympus. A música será, deste xeito, unha das grandes protagonistas dunha celebración que buscan atraer tanto veciñanza como visitantes doutros concellos.
A festividade está organizada pola comisión de festas en colaboración co Concello de Ordes. Ángel Blanco, concelleiro de Cultura e presidente da comisión, relata a este xornal: «No seu día eu pedinlles formar esta comisión e eles non o dubidaron. A día de hoxe estou orgulloso do equipo que temos e, sobre todo, do traballo que fan durante todo o ano sen ánimo de lucro polo pobo de Ordes. Gustaríame que a vila lles recoñecese este traballo difícil que fan, o de contentar a máis de 13.000 veciños». Un labor que, segundo explica, implica meses de preparación para conseguir un programa que estea á altura das expectativas da veciñanza. Detrás de cada actividade e de cada actuación hai un traballo que se prolonga durante boa parte do ano, coa comisión encargándose de organizar, coordinar e poñer en marcha os diferentes actos que conforman as celebracións.
Á programación musical súmanse tamén outras actividades durante os cinco días de celebración. Entre elas, os pasarrúas con gaiteiros que están previstos para o sábado15 e o domingo 16, as actuacións do Vai de bares coas charangas BB+ e Varacuncas na noite do venres 14 ou os fogos de artificio da noite do sábado, outro dos momentos máis agardados das festas.
Festas de Ordes 2026Festas de Ordes 2026
O domingo 16 estará dedicado ao Día do Emigrante, nunha xornada marcada tamén polo reencontro de familias e veciños que regresan á vila durante o verán.
Nesta edición, as verbenas estarán amenizadas por orquestras de primeiro nivel como Panorama, París de Noia, América de Vigo e Olympus; ademáis de contar con Los Satélites, unha das agrupacións con máis historia de Galicia. O cartel músical compleméntano Origen, La Banda de Ayer, Grupo Tania Veiras e Disco Móvil CDC.
A expectativa non se limita ao ambiente festivo, senón tamén ao impacto que a celebración poida ter na economía local, xa que unha maior afluencia de visitantes beneficia directamente tanto os establecementos hostaleiros como os comercios da vila. Ademais, o programa busca manter vivo o carácter tradicional destas festas. Serán cinco días de celebración nos que Ordes volverá facer das súas rúas un punto de encontro para veciños e visitantes arredor da música e da tradición. n
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