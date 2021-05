A viaxe de Yolanda Díaz con Unidas Podemos: ¿terá un aire ‘errejonista’?

O vicesecretario de Territorial do PP, Antonio González Terol, criticou onte que o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, “non teña tempo” para facer un plan de pandemias pero si para “asfixiar aos cidadáns cun plan tributario que incrementa en 80.000 millóns a presión fiscal”.

Así o manifestou González Terol durante a súa participación nun acto sobre turismo do Partido Popular en Aranxuez (Madrid).

Neste contexto, o vicesecretario de Territorial do PP, afirmou que ante a situación económica “crítica” que vive España con 6 millóns de persoas que “queren traballar e non poden”, a taxa de emprego máis alta de Europa e unha caída do PIB do 11%, “o Partido Popular pide unha baixada de impostos para reactivar a economía”.

Así mesmo, o popular advertiu de que as novas taxas que expón impoñer o Goberno nas estradas “encarecerán o transporte e con iso outros produtos, como os dos supermercados”; e criticou que coas sociais que o Executivo prevé aos autónomos, “un traballador que facture 3.000 euros ao ano deberá pagar 2.400 en impostos”.

O vicesecretario de Territorial do PP tamén cargou contra Sánchez por que “agora o fíe todo ao turismo cando se dedicou a insultar a este sector”, dixo onte, engadindo logo: “Como sempre chega tarde e mal e deixa nas comunidades a súa responsabilidade de exercer o liderado”, sentenciou. Na mesma liña, acusou ao Goberno de desprezar e esquecer “ao sector turístico e lembrou que o ministro de Consumo, Alberto Garzón, tachouno de “precario e de baixo valor engadido” ante o “silencio” de Sánchez.

Na súa opinión, o plan do Executivo para empresas turísticas é “insuficiente e discriminatorio”. Neste sentido, o popular asegurou que en febreiro de 2021 rexistrouse a desaparición de 32.000 empresas turísticas, cando a principios do 2020, o sector turístico español representaba o 12,4% do PIB e xeraba o 12,6% do emprego total

Doutra banda, González Terol preguntou ao Goberno “por que critica a incidencia acumulada da Comunidad de Madrid e non a do País vasco, Navarra ou Aragón”, e destacou que a estratega de Isabel Díaz Ayuso “permitiu compatibilizar a protección da saúde e a economía”.

CITA IMPORTANTE O VINDEIRO MÉRCORES Para o vicesecretario popular, o Plan b xurídico presentado por Pablo Casado é a “única iniciativa real” para que as comunidades teñan medidas para facer fronte ao virus. Por último, indicou que o vindeiro mércores os alcaldes reclamarán no Congreso dos Deputados fondos suficientes para facer fronte á crise derivada da pandemia.

“Os concellos seguen pedindo un fondo de rescate de 3.000 millóns de euros, un fondo para o transporte municipal de 1.000 millóns e xestionar 20.000 millóns de euros dos fondos europeos que vai recibir España”, concluíu.

Por outra parte, o PP empezou a deseñar a Convención Nacional que quere celebrar en outubro como plataforma para alargar as bases do partido e fixar as principais liñas do programa electoral que poida abrirlle as portas de Moncloa. Antes dese conclave, a formación liderada por Pablo Casado programou 25 mesas de diálogo que contribúan a fixar os piares do rearmamento ideolóxico do partido. A cúpula do PP considera que o xefe do Executivo, Pedro Sánchez, non ten intención de adiantar as xerais, sobre todo tras o trompazo do PSOE nas eleccións madrileñas do pasado 4 de maio, pero quere ter definida a estratexia e marcado o rumbo do partido #ante as próximas citas electorais. As andaluzas (tocarían para finais de 2022) serían as primeiras eleccións previstas, sempre que non haxa repetición das catalás este mes de xullo. E. PRESS