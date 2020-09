Activada la máxima alerta para los Mossos ante la inhabilitación de Torra

Barcelona. El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, aseguró que se prevé conflictividad social en la calle por los efectos de la pandemia del coronavirus y explicó que los Mossos d’Esquadra trabajan todos los escenarios “con una prevención increíble y con mucha discreción”.

En una entrevista ayer en TV3 recogida por Europa Press, el conseller señaló que también contemplan posibles incidentes en la calle tras la posible inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y en el aniversario del 1-O: “La discreción para que las cosas salgan con más profesionalidad me obliga a no decir nada más”.

En esta situación, el gabinete de coordinación del Plan Operativo Minerva de los Mossos d’Esquadra, diseñado para contener los altercados desencadenados por la sentencia contra los líderes del 1-O, activó su “máxima alerta” por las posibles protestas tras una eventual inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, según un comunicado interno consultado por Europa Press.

El comisario jefe de los Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent, comunicó a la Brigada Móvil (Brimo) y a las Áreas Regionales de Recursos Operativos (ARRO) que podrán ser activados en cualquier momento, en base a informes de amenazas de la Comisaría General de Información, según publica El Periódico.

Sàmper no descartó tener que recurrir a la ayuda del Ejército en función de la evolución de la pandemia: “Preferiría que nosotros lo gestionáramos desde aquí, pero no podemos decir que no a nada porque no tenemos información suficiente para decir dónde llegaremos”.

Subrayó que Cataluña necesita contar con 3.000 nuevos agentes de los Mossos, pero que esto depende del Ministerio de Interior que “es quien hace el pago de este coste”, y anunció que la semana que viene se reunirá por videoconferencia con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y tratarán este tema.

Concretó que desde el inicio de la pandemia se impusieron 140.000 multas, de las que 5.000 están en trámite y 2.000 se cobraron, y de estas un 60 % las pusieron los Mossos y un 40 % las policías locales, y explicó que el 95 % son por incumplimiento de la normativa sanitaria. europa press