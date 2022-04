Almeida cuestiona que la Fiscalía solo investigue contratos de Madrid en pandemia

Madrid. EFE. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha puesto en duda este viernes que la Fiscalía General solo investigue los contratos de emergencia del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid y "no los miles de contratos firmados por otras administraciones" públicas durante los momentos más difíciles de la pandemia. Así lo ha manifestado al ser preguntado por la decisión de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de prorrogar un año más la investigación de los contratos de emergencia del Ayuntamiento de Madrid por parte de Anticorrupción, cuando Delgado tuvo conocimiento de las pesquisas en noviembre pasado, según publica hoy "El Confidencial". "Lo que extraña de la Fiscalía es si solo se investiga al Ayuntamiento de Madrid, a la Comunidad de Madrid. ¿La Fiscalía de verdad no va a investigar ninguna otra administración, ningún gobierno que no sea del PP, que no sea de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid?", ha preguntado a su llegada a la basílica de Jesús de Medinaceli. "Suena un tanto extraño, teniendo en cuenta que en aquellas fechas se produjeron miles y miles de contratos de otras administraciones", ha contestado al ser preguntado por la noticia que publica "El Confidencial" sobre que la fiscal firmó en noviembre un decreto para ampliar un año más la investigación de Anticorrupción.

Ha añadido que, tras 17 meses de investigación, la propia Fiscalía "dice que el Ayuntamiento de Madrid no tiene ninguna responsabilidad, que exonera de cualquier tipo de irregularidad al Ayuntamiento o a cualquier persona que trabaje en el Ayuntamiento. Y sin embargo, la izquierda decide que hay que ignorar a la Fiscalía", añade Almeida. En ese caso, "son dos golfos que han estafado al Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, la izquierda ahora desprecia el trabajo de la Fiscalía. Como no le conviene, lo ignora completamente".

Sobre las recientes críticas de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha cuestionado "por qué el representante de Más Madrid votó a favor, en el Consejo de Administración de Funeraria, de este contrato" y además "felicitó a la persona que había llevado a cabo esta negociación", por qué ahora Rita Maestre "dice que no, que no es así", ha preguntado Almeida. "Yo, entre Rita Maestre y la Fiscalía, me quedo con lo que dice la Fiscalía", según Almeida, que ha refutado que se haya informado a la oposición por wasap de madrugada: "Se les informó, votaron", y si no tenían la información suficiente, como dicen, ¿"por qué votaron"? . Para Almeida, "lo que no puede ser es que se vote a favor y que luego el que votó a favor diga que no tenía la información", ya que "si no tenía la información que creía que debía tener", entonces cometió "una negligencia votando", ha concluido.