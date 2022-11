Almeida ve incompatible tener a una ministra como candidata

Madrid. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseveró este lunes que es “incompatible” que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, continúe ejerciendo este cargo tras anunciarse que es la candidata socialista a la Alcaldía de la capital en las elecciones de 2023.

“Para mí es incompatible en este momento que Reyes Maroto sea candidata a la Alcaldía de Madrid y ministra, porque hay una necesaria confusión institucional y un aprovechamiento de palancas de Gobierno para hacer campaña electoral, seamos realistas, creo que nadie puede dudar de que esto va a ser así”, explicó ante los periodistas desde la depuradora de Valdebebas.

Martínez-Almeida consideró que “los madrileños merecen una candidata del PSOE al cien por cien” y cree que “si de verdad Reyes Maroto quiere competir por la Alcaldía de Madrid y si de verdad tiene un compromiso con los madrileños no lo puede compartir con ser ministra”.

Además, advirtió de que “la izquierda no va a dudar en ningún momento en utilizar cualquier truco, bajar al barro, o hacer guerra sucia para obtener sus objetivos electorales, y en eso no deberían mezclar al Gobierno de la Nación”. “Yo no tengo ninguna duda, visto cómo es el modus operandi de Pedro Sánchez, que va a pretender hacer un aprovechamiento institucional del Gobierno de la Nación para lanzar la candidatura de Reyes Maroto a la Alcaldía de Madrid”, abundó. También hizo hincapié en que Maroto “llega como paracaidista y tampoco conoce cuál es la realidad de Madrid”. EP