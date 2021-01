Álvarez: no vamos a olvidar el SMI y lo diremos en la calle si es posible

ugt. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, aseguró que el sindicato no va a dejar de reclamar la subida del salario mínimo (SMI) interprofesional para 2021 y que lo reclamará en la calle “si la pandemia lo permite”. “Podemos subirlo ahora, manteniendo la paz social y el buen rollito, o ya veremos”, aseguró Álvarez en un encuentro con los medios de comunicación, en el que confirmó que ya están hablando con CCOO de movilizaciones si el Gobierno no rectifica respecto al SMI. Dice que la opción de subirlo un 0,9 % “no es aceptable”, aunque explicó que el Ministerio de Trabajo no ha puesto encima de la mesa esa posibilidad. efe