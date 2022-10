Ángel Ron insiste en que el Popular pasó sin problemas el test de estrés

El que fue presidente del Banco Popular, Ángel Ron, compostelano, declaró en la Audiencia Nacional sobre los episodios financieros que afectaron a esta entidad -que absorbió antes el Banco Pastor- y que todavía se están sustanciando en los tribunales.

El expresidente del Banco Popular ha incidido en que, a mediados de 2012, el Gobierno no había restaurado la confianza de los inversores en el país: la prima de riesgo superaba los 600 puntos básicos y esto impedía colocar deuda, lo que ponía al país al borde de la intervención.

Para evitarla, en junio de 2012 el Gobierno pidió a la Unión Europea ayudas por valor de 100.000 millones de euros que tenían el fin de recapitalizar el sistema financiero (rescate bancario). Se trataba de un préstamo del Eurogrupo a España sujeto a una revisión de calidad de los activos de 14 grupos bancarios (AQR) y de unos test de estrés (realizados por Oliver Wyman) que determinasen las necesidades de capital que éstos tenían tanto en un escenario normal como en otro de crisis extrema (reducción del PIB un 6,5%, subida del paro al 27%, etc.), que nunca se produjo pero que las entidades tenían que reflejar en sus balances.

Las condiciones se reflejaron en el Memorando de Entendimiento sobre Condiciones de Política Sectorial Financiera (MoU) publicado en el BOE el 10 de diciembre de 2012, que suponía de facto la desaparición de las cajas de ahorro, su transformación en bancos bajo la tutela europea (hombres de negro), que implicaba, de hecho, la pérdida de soberanía en materia financiera.

Ron ha dicho que el Popular pasó sin problemas los AQR y el test de estrés (con 677 millones de exceso en el escenario normal -lo exigible a un gestor, que no puede tomar decisiones con base en escenarios improbables- y un déficit de 3.200 millones en el extremo que, según el BdE, el Popular podía asumir con recursos propios).

En el escenario extremo, al sistema financiero español se le atribuían unas necesidades de capital de 60.000 millones de euros, que fueron cubiertos en su práctica totalidad con recursos públicos procedentes de Europa, salvo en el caso del Popular, que lo hizo con sus propios medios.

El BdE pidió el 2 de octubre al Banco Popular que cubriese el déficit del escenario extremo, que podía darse en un 1% de posibilidades y que nunca se cumplió, y el Popular lo hizo con carácter inmediato. “En concreto, tras conocer el resultado del test de estrés el 28 de septiembre, convoqué al consejo y aprobamos un plan para cumplir el MoU sin ayudas públicas”. El 2 de octubre, el BdE requirió al BP que cubriese el virtual déficit de 3.223 millones y el BP envió su plan, que incluía la ampliación de capital de 2.500 millones, el 10 de octubre.

A preguntas de su abogado (Choclán), Ángel Ron ha dicho que, a la ampliación, acudieron los miembros del consejo de administración, que desembolsaron 500 de los 2.500 millones. Los consejeros representaban el 25,4% del capital y, tras la ampliación, pasaron a tener el 24,1% (informe supervisión BdE 15/2/13). Se ha preguntado: “Nadie invierte 500 millones de euros si quiere estafar”.

Ha dicho también que el BdE autorizó el 31 de octubre sin condiciones el plan y la ampliación de capital.

Los consejeros pudieron, además, obtener enormes retornos, porque la acción se duplicó en pocas semanas y mantuvo su precio por encima del de la ampliación prácticamente hasta la disolución del banco en 2017. Las cuentas anuales reflejaron cómo la acción llegó a niveles mínimos de 0,53 euros al comienzo de la ampliación y se situó en 0,78 a principios de 2013, lo que representaba una elevada rentabilidad para los inversores.

El folleto de la ampliación de capital era absolutamente claro y transparente. En su apartado 3.4 (Motivo de la oferta y destino de los ingresos) informa sobre los resultados del test de estrés, el plan de recapitalización, su aprobación por el regulador y se dice que las dotaciones que estaba previsto realizar podrían derivar en un resultado de -2.300 millones de euros.

Los estados financieros intermedios recogían el impacto de los decretos Guindos, de los test de estrés y el fondo de comercio del Pastor.

Además, la reacción del Banco fue inmediata, se anticipó en más de medio año al plazo de ejecución exigido por Europa.

Sin recurso fácil al dinero público, Popular ayudó a la reestructuración financiera del país.

ADQUISICIÓN DEL BANCO PASTOR. Tras intentar rescatar las cajas sin éxito, finalmente el Gobierno y el BdE abordaron la crisis de Bankia y de otras cajas en la segunda mitad de 2011.

En España, los bancos afectados no tuvieron coste para las cuentas públicas. El Pastor era uno de ellos. Tenía una excelente cuota de mercado en Galicia, un aceptable margen de explotación, pero necesidades de provisiones por su cartera de créditos inmobiliarios.

Popular, en competencia con otros grupos, tras un acuerdo con los principales accionistas del Pastor, lanzó una opa en noviembre de 2011 por el 100% de la entidad a un precio un 25% menor que el del valor contable auditado, lo que desde el principio apuntaba a que el comprador registraría una plusvalíapor la compra.

La operación fue una decisión tomada con información suficiente, a través de un proceso ordenado y sin conflicto de intereses. Fue autorizada por el BdE (23/12/2011), la CNC (18/2012) y la CNMV (18/1/12), aprobada por el 96% de los accionistas del Pastor y por la Junta de Accionistas del Popular (20/12/11).

El Popular financió la adquisición con sus propios recursos. Tres meses después, para calmar los mercados, el Gobierno aprobó los denominados Decretos Guindos, que no cumplían con la normativa contable internacional, que reclamaban 80.000 millones de euros a los bancos en forma de provisiones.

El Popular, que acababa de adquirir el Pastor, absorbió su parte alícuota del impacto de esos decretos, 7.700 millones de euros, de los que 2.500 millones correspondían al Pastor. Pese a ser un hecho posterior a la compra, el BP solicitó a E&Y que incluyese esas necesidades en el cálculo del Fondo de Comercio del Pastor (1.200 millones).

El Banco Pastor contó con la fairness opinion (opinión imparcial) de Morgan Stanley (26/1/12): “La contraprestación que Popular habrá de pagar en relación con la oferta de acciones es justa desde el punto de vista financiero”. También la CNMV dijo en Acuerdo del Consejo (18/1/12) que “la oferta se adecúa a lo dispuesto sobre precio equitativo”.

En 2010 y 2011, ante el agravamiento de la crisis, los inspectores pretenden que los bancos incrementen sus provisiones sobre las exposiciones crediticias con empresas en general y con las inmobiliarias en particular. Ese criterio más conservador no se refleja en la norma, que deberían haber cambiado si quisieran que fuese de obligatorio cumplimiento, por lo que no existe incumplimiento normativo alguno.

Ron ha terminado diciendo que el BdE en su informe de seguimiento del 31/12/12 ratificó que se habían cubierto los requerimientos derivados de la recomendación de la EBA para 2012; los Decretos Guindos y los resultados del test de estrés del Eurogrupo.