Aragonès advierte de posibles consecuencias del espionaje

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, advirtió al titular del Gobierno, Pedro Sánchez, de que habrá “consecuencias políticas” en la mesa de negociación Estado-Generalitat si la Moncloa “no asume responsabilidades” y no investiga el presunto espionaje a más de sesenta líderes independentistas, entre ellos él mismo, informa Efe.

Así lo aseguró en rueda de prensa tras encabezar una reunión extraordinaria del Govern para coordinar una respuesta al caso de espionaje político a independentistas, víctimas del sistema de ciberespionaje Pegasus, según una información de The New Yorker con datos del laboratorio The Citizen Lab.

“Hasta que no se produzca una asunción de responsabilidades, no podemos normalizar la relación con el Estado. Es imprescindible llevar a cabo una investigación interna auditada e independiente para aclara quién ha espiado, por orden de quién y conocimiento de quién”, dijo Aragonès, que urgió a Sánchez a “reparar la confianza dañada” para que la mesa de diálogo no quede congelada.

En una comparecencia en la galería gótica del Palau de la Generalitat y flanqueado por varios consellers de su Ejecutivo, cargó contra el Estado en un tono muy duro.

“Un Estado democrático no espía a la ciudadanía, no espía a un movimiento democrático, no escucha conversaciones privadas de adversarios políticos, no vulnera derechos civiles y políticos. Nos encontramos ante una auténtica operación de Estado contra representantes de instituciones democráticas”, dijo, equiparando a España con Hungría y Polonia.

Anunció que presentará una denuncia a título individual ante el ataque a su intimidad y de su entorno personal. En paralelo, la Generalitat “llevará a cabo todas las actuaciones necesarias” para que los Mossos d’Esquadra y la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña investiguen “a fondo”, como también ofrecerá “toda la defensa, apoyo y acompañamiento jurídico” a las personas víctimas de este caso de espionaje.

Por su parte, el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont anunció este martes, junto al líder de ERC Oriol Junqueras, que llevará ante la justicia al Estado español por los casos de espionaje de más de sesenta dirigentes independentistas con el sistema Pegasus.

“A nivel legal denunciaremos a varios niveles y en países europeos el espionaje masivo contra la sociedad civil, miembros del Gobierno, representantes políticos, abogados, periodistas, activistas y sus seres queridos”, dijo Puigdemont en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo en Bruselas.

La denuncia será ante un tribunal de Barcelona y también ante las autoridades judiciales de Bélgica, Suiza, Alemania, Francia y Luxemburgo, si bien no se aportaron detalles exactos sobre a qué entidad estará dirigida la querella que previsiblemente se presentará a partir de la próxima semana.

Junqueras, por su parte, anunció que llevarán el caso al Parlamento Europeo y pedirán un debate urgente sobre el tema en el siguiente pleno de la institución, que se celebrará a principios de mayo en Estrasburgo, y se ofreció a aportar la información necesaria a la comisión de investigación creada en la Eurocámara antes de que este caso saliera a la luz.

“Este uso ilegal y sin controlha de combatirse porque pone en peligro los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. Es necesaria una protección más estricta a nivel internacional contra este uso abusivo de la tecnología”, señaló Junqueras.

Podemos requiere a Marlaska y Robles. Unidas Podemos pidió este martes a los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, que abran una investigación de forma inmediata para aclarar el supuesto espionaje a políticos independentistas catalanes.

En una rueda de prensa en el Congreso, su portavoz, Pablo Echenique, calificó de “gravísimo” este caso, y reclamó que rueden “cabezas” para que no quede la más “mínima sombra de la duda” de que se haya podido incurrir en algo así desde los ministerios dirigidos por el PSOE.