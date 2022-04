Aragonès exige que se explique el espionaje

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, exigió al Gobierno que dé explicaciones inmediatas sobre el supuesto espionaje a más de 60 dirigentes independentistas con un programa que sólo se vende a Estados, mientras el expresidente Carles Puigdemont lo ha comparado con un “GAL” digital.

Aragonès es uno de los más de 60 dirigentes independentistas que supuestamente fueron víctimas del sistema de ciberespionaje Pegasus, de la empresa israelí NOS Group, según una investigación periodística de The New Yorker, con datos obtenidos por el laboratorio The Citizen Lab, con sede en Canadá.

El reportaje detalla que más de 60 dispositivos móviles de dirigentes independentistas, entre ellos Aragonès y los expresidentes Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra, han sido objeto de espionaje por parte de Pegasus, un programa que únicamente pueden comprar gobiernos y fuerzas y cuerpos de seguridad para combatir el crimen y el terrorismo.

En un hilo en Twitter,en catalán y en inglés, Aragonès asegura que la “masiva” operación de “espionaje” contra el independentismo catalán es una “vergüenza injustificable”, ya que supone un “ataque extremadamente grave” a la democracia y a los derechos fundamentales, y es “un ejemplo más” de la “represión contra un movimiento pacífico y cívico”.

Remarca que la información del rotativo, verificada por Citizen Lab, “exige transparencia” y “asunción de responsabilidades” por parte del Gobierno español.

“Este programa de espionaje solo puede ser adquirido por los Estados. El Gobierno español tiene que dar explicaciones inmediatas y llegar hasta el final. Sin excusas. Espiar a representantes públicos, abogados o activistas de los derechos fundamentales civiles es una línea roja”, insiste, y garantiza que la Generalitat catalana apoyará a los afectados y evaluará las acciones a tomar: “Llegaremos hasta donde sea necesario”.

Por su parte, el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido de la justicia española, exclamó en su cuenta de Twitter que es un “nuevo GAL, versión digital”.

“Hemos sido espiados de forma masiva e ilegal a través de un programa que solo pueden tener los Estados. Políticos, abogados y activistas, víctimas de la guerra sucia del Estado español para luchar contra una idea legítima”, se lamentó al respecto.

Según la publicación, además de Puigdemont, sus más estrechos colaboradores también han sido espiados, entre ellos su abogado, Gonzalo Boye, así como sus asesores Joan Matamala, Josep Rius, la concejal en Barcelona Elsa Artadi, el eurodiputado Toni Comun, Sergi Miquel, Josep Costa y la esposa del expresident, Marcela Topor.