Aragonès insiste en que tiene “cero confianza” en Sánchez

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, volvió a advertir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el presunto espionaje a más de sesenta políticos independentistas a través del sistema Pegasus hace que ahora mismo la confianza en el Ejecutivo central sea “cero” y le urgió a que lleve a cabo una investigación interna para depurar responsabilidades, informa Efe.

“Es evidente que en una legislatura hay un mínimo de confianza que se debe preservar, esta confianza en estos momentos es cero”, recalcó el president, que acudió al Congreso de los Diputados para reunirse con los portavoces de los grupos parlamentarios catalanes y vascos y con el socio de Gobierno de Sánchez, Unidas Podemos, en el marco de una escenografía que levantó gran expectación.

Fue tajante al incidir en que este caso de espionaje “es el más grave de la democracia y no quedará impune”.

“No puedes pretender que todo siga igual que hasta ahora. A partir de las decisiones que tome o no tome el Gobierno español, también el de la Generalitat y los partidos, van a tomar sus decisiones sobre el futuro de la legislatura”, advirtió horas después de que la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, pidiera no frivolizar con la estabilidad del Ejecutivo por esta polémica.

Rodríguez, en una entrevista en TVE, insistió en que el Gobierno no tiene nada que ver ni nada que ocultar en este supuesto espionaje y lanzó un mensaje de calma a ERC porque el Gobierno “quiere seguir en esa relación de confianza, normalidad, diálogo y conversación”.

“Ante este espionaje masivo” el Ejecutivo tiene que tomar decisiones, “tienes que ser muy claro y tienes que llegar hasta el final”, recalcó, sin embargo Aragonès.

Y es que sin el apoyo de ERC o de otros aliados del Ejecutivo en el Parlamento, como EH Bildu o el PDeCAT, el Ejecutivo tiene difícil sacar adelante leyes pendientes por aprobar como la de Memoria Democrática, la Audiovisual o la nueva ley de Vivienda.

De hecho, sus socio de coalición Unidas Podemos se ha sumado a la petición de estos partidos, que con el PNV, el BNG, Más País y Compromís, urgen a crear una comisión de investigación en el Congreso que aclare si el Centro Nacional de Inteligencia ha tenido algo que ver en este espionaje, como dijo Aragonès.

Sin embargo, tras su reunión con los representantes de Unidas Podemos, el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, no ve “riesgo” de que estos hechos puedan romper la legislatura.

Asens exigió a Sánchez que acabe con la herencia del PP “de las cloacas del Estado”, mientras desde Bildu su portavoz, Mertxe Aizpurua, le advirtió que “tiene tiempo” para cambiar su actitud y no “minusvalorar” un espionaje que podría tener consecuencias en el Congreso.

Los portavoces de los partidos nacionalistas catalanes, la CUP, PDeCat y JxCat, anunciaron que responderán con dureza en las Cortes.

Todos estos partidos coinciden en que deben actuar los servicios jurídicos de la Cámara, puesto que el espionaje ha sido a través de sus móviles del Congreso, y señalan que también se ha podido acceder a documentos e información confidencial, así como a información de la Presidencia del Congreso.

“La relación con el Gobierno ya no va a ser la misma”, afirmó el portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, que precisó, no obstante, que no implica que vayan a votar a todo no.

La dirigente parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, pidió la comparecencia de Sánchez o del director del departamento de seguridad nacional, y anunció que actuarán de forma conjunta con ERC, CUP y Bildu, incluso en los tribunales.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, señaló que “es grave en cualquier caso, pero siendo representantes políticos pone aun más de relieve el nivel de calidad democrática del propio sistema de gobierno. Apoyaremos las iniciativas que contribuyan a dar luz al asunto, así como las mejoras legislativas que contribuyan a evitarlo”, puntualizó.

De momento Ciudadanos se ha desmarcado de la comisión de investigación y ha anunciado su voto en contra dado que el caso ya está en manos de la justicia.