Armengol explica al rey la "complicada" situación económica de Baleares

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha explicado este lunes al rey Felipe VI la "complicada" situación económica y social que la pandemia de covid ha causado en Baleares, la comunidad que ha sufrido mayor impacto por el parón del turismo.

La jefa del ejecutivo autonómico se ha entrevistado con el rey en la primera de las audiencias con las que don Felipe ha iniciado su agenda oficial durante la estancia estival con su familia que comenzó el viernes en el archipiélago.

Armengol ha eludido aclarar si durante su charla se ha abordado la situación del rey Juan Carlos. "Mi preocupación y mi obsesión es los ciudadanos de las Islas Baleares (...). De todo lo demás debe dar explicaciones la Casa del Rey, no me toca a mí", ha dicho la presidenta, que ha matizado que, de haber tratado sobre el rey emérito, no lo revelaría.

Ha subrayado que en la audiencia ha expuesto al rey el alcance del impacto de la crisis de la covid sobre una economía como la balear, volcada en el turismo internacional de verano.

"Le he transmitido la situación que él conoce perfectamente, porque su arraigo en esta comunidad autónoma es bien conocido desde hace muchísimos años", ha abundado Armengol, que ha agradecido las visitas que tienen programadas a diferentes lugares de Mallorca, Menorca e Ibiza los Reyes y sus hijas en los próximos días.

"Seremos la comunidad autónoma que lo pasará peor económicamente", ha resaltado la líder socialista balear, cuyo Govern calcula que el PIB de las islas sufrirá este año un deterioro del 30 %.

Por ello, el archipiélago necesitará medidas de apoyo específicas por parte del Gobierno de España y "participar de una forma mucho más activa de los fondos europeos que se han conseguido".

PALMA. EFE