Arrimadas afirma que se cerrará una lista que no encabezará ni ella ni Bal

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, anunció este viernes que está a punto de cerrarse una lista de consenso para la asamblea extraordinaria que el partido celebrará en enero en la que no estará en cabeza ni el vicesecretario general del partido, Edmundo Bal, ni ella, que sólo figurará en la última plaza de modo simbólico.

En una rueda de prensa en el Congreso, la presidenta del partido indicó que esa candidatura está “muy avanzada”, que se hará pública en los próximos días y que dará “protagonismo a quienes se van a partir la cara por el proyecto liberal” en las elecciones locales y autonómicas del próximo mes de mayo.

“Bal y yo somos referentes, ya somos conocidos y tenemos protagonismo. Ahora es el momento de darle atención a otros compañeros que tienen muchísimo talento, incluso más que nosotros, que están preparados para encabezar esta nueva etapa y se lo van a jugar todo en mayo”, enfatizó Arrimadas. Cuando Bal se postuló para liderar Ciudadanos, ella insistió en apostar por esa lista de unidad, pero anuncio que se presentaría si no había unidad y él no renunciaba a su candidatura.

En este contexto, subrayó que ahora “no es el momento de pensar en el Congreso o en las generales”, sino en las municipales y autonómicas, ni tampoco toca “ir a un conflicto”. Por eso, volvió a defender la necesidad de esa lista unitaria y se mostró convencida de que ésta será la que mayor “apoyo” concite “porque es la del mayor consenso y puede reflejar mejor lo que necesita el partido”.

No está hecha a boli en un despacho. En este punto, recordó que, según se diseñó durante el proceso de refundación, y “si no hay cambios”, Ciudadanos ya no tendrá un presidenta sino “una parte más política y otra más orgánica perfectamente coordinadas”.

Arrimadas no dio más detalles acerca de la composición de esa candidatura aunque sí hizo hincapié en que “mucha gente” está participando en su conformación. “No se está haciendo con un boli en un despacho”, deslizó, recalcando que “tiene que estar liderada por gente nueva”.

“En estos días he cogido mucho el teléfono y poco el micrófono”, dijo, en lo que se interpretó como una crítica a Bal. También dejó caer que “nadie entiende” que en un momento en el que, a su juicio, el presidente Pedro Sánchez está cometiendo “más atropellos a la democracia”, alguien “haga entrevistas para atacarla”. “Yo no voy a hacer eso con un compañero, con mi mano derecha”, agregó.

Que el alcalde de Badajoz devuelva el acta. Por otra parte, Arrimadas se mostró convencida de que el alcalde de Badajoz Ignacio Grajera, que fichó por el PP tendrá “la decencia” de “dejar el acta y la alcaldía que ganó gracias a Ciudadanos”.

“Firmó de su puño y letra una carta ética en la que todos nos comprometimos a dejar el acta si no nos identificábamos con nuestro partidos. Estoy segura de que hará honor a su firma porque eso tiene mucho valor para ser alcalde”, concluyó.