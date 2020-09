Aumenta la tensión entre Almeida y Álvarez de Toledo

Madrid. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, subrayó ayer que “no ha sido nombrado para ser portavoz” del PP “contra la exportavoz” en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo, quien dijo que el regidor pasó “de alcalde de todos los españoles a portavoz contra la exportavoz”.

En una entrevista en EsRadio, Álvarez de Toledo reprochó a Martínez-Almeida que haya pasado “de alcalde de todos los españoles a portavoz contra la exportavoz”, porque considera que fue nombrado portavoz nacional de la formación contra ella misma.

El alcalde, por su parte, replicó en una entrevista en la Ser recogida por Efe que el “posible debate” entre él y Álvarez de Toledo “no es lo que le interesa a los españoles”.

“Yo soy el alcalde de Madrid, estoy muy orgulloso de ser el alcalde de todos los madrileños, eso por supuesto, y segundo, creo que la premisa no se corresponde con la realidad; a mí no me han nombrado para ser portavoz contra la exportavoz”, señaló.

Por otra parte, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, aseguró ayer que la diputada y exportavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, puede ejercer su libertad “sin necesidad de hacer valoraciones que vayan en contra de la estrategia” del partido.

Pablo Casado se expresó así en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, después de que Cayetana Álvarez de Toledo dijese que quería “averiguar” cuánta libertad tiene un diputado de base. EFE/E.P.