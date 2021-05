Santiago. Los nacionalistas gallegos también hicieron una primera valoración de urgencia de los comicios en Madrid. La portavoz nacional de la formación frentista, Ana Pontón, subrayó que los comicios reflejan que hay “unha reagrupación do voto da dereita arredor do Partido Popular”. La formación que encabeza Isabel Díaz Ayuso “asume a case totalidade do voto de Ciudadanose absorbe moito voto da extrema dereita grazas a unha candidata homologable para o votante de Vox”.

De todas formas lo ocurrido en la capital española nada tiene que ver con la situación que se vive en la comunidad gallega. “En todo caso non ten sentido extrapolar os resultados de Madrid. Ao contrario, sería un erro que só se xustificara en base a unha visión do centralismo madrileño, que tan prexudicial é para Galicia. De feito, tivemos máis información sobre as eleccións madrileñas que sobre as galegas”, apostilló.

A Pontón, además también le preocupa que la extrema derecha afiance su peso en el escenario político convulso porque incluso puede volver a condicionar gobiernos del PP, “un Partido Popular cada vez máis radicalizado e máis ultra, un feito que augura que seguirá aumentando a crispación e a tensión que vivimos na campaña”.

Según Ana Pontón, los resultados de Madrid representa justo el contrario de la manera de entender la política del Bloque.