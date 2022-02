Ayuso cifra en 55.000 € lo que cobró su hermano por gestiones, no como comisión

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aclaró este viernes que su hermano Tomás cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive, no por obtener un contrato con la administración autonómica sino por el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario, en concreto mascarillas en China, y por su posterior traslado a Madrid.

“Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación”, defendió a través de un comunicado recogido por Europa Press, donde subrayó que ofrece esta explicación tras poner “en tela de juicio” la dirección del PP su “honorabilidad” y la de su gabinete.

En él, reconoció que siempre se ha negado a dar explicaciones sobre la actividad laboral de su hermano y nunca ha interferido en ella. Admitió que quizás haya sido “en error”, pero le parece “denigrante” tener que aclarar las relaciones comerciales de su hermano con una empresa “por sospechas basadas en informaciones que nadie explica de dónde han salido”.

Indicó que su hermano envió a Priviet Sportive cuatro facturas en el año 2020. Según detalló, la factura de 30 de junio de 2020 fue por gestiones para la compra de mascarillas en China, vendidas a la Comunidad de Madrid a 5 euros cuando los precios en ese momento llegaban hasta los 10,5 euros.

Así, expuso que en ese momento, abril de 2020, otras empresas vendieron mascarillas a precios superiores.

Subrayó que la “factura a Priviet Sportive no es una comisión por obtener el contrato de la administración, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es distinto”.

“Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación. Esa factura es de 55.850 euros, más IVA”, especificó.

“Espero que con esta explicación nadie dude de mi honorabilidad ni de mi ejemplaridad. Insisto en que nunca influí para la compra de mascarillas a esta empresa, y que supe de ese contrato cuando me informó Pablo Casado, no antes”, señaló, y dijo que facilitará el informe del secretario del Consejo de Gobierno en el que se recoge que no ha tenido “ningún deber de abstención en este contrato”.

El líder del PP, Pablo Casado, descartó que el expediente contra Ayuso vaya a derivar en una expulsión, al tiempo que exigió que la dirigente explique la supuesta comisión de su hermano y que cifró en 286.000 euros.

En una entrevista en la Cope recogida por Efe, aseguró que el “espectáculo” en el PP se podía zanjar ya si la presidenta explica en concepto de qué su hermano habría cobrado 286.000 euros por un contrato con su Gobierno.

“Si hoy mismo la señora Díaz Ayuso me dice mi hermano me ha dicho que lo que cobró de Daniel Alcázar, el adjudicatario de un contrato de emergencia de la Comunidad de Madrid es esta cantidad, en concepto de este trabajo, entonces, podremos ver si se ha cometido o una irregularidad o una falta de ejemplaridad”, consideró.

Casado entiende que en todo caso no es ejemplar. “Cuando presida el Gobierno no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado directamente por mi Consejo de Ministros”, afirmó, poniendo en duda su legalidad. Cree que Ayuso debería haberse inhibido en la concesión del contrato.

Defendió su intento de averiguar si el contrato otorgado por Ayuso era legal y se preguntó “si es entendible que el 1 de abril (de 2020) cuando morían en España setecientas personas se puede contratar con tu hermana y recibir 273.000 euros de beneficio por vender mascarillas”.

Ante el contrato de 1,5 millones de euros otorgado por la Comunidad de Madrid en abril de 2020 a Priviet Sportive S.L, la empresa de un conocido del hermano de Díaz Ayuso, para la compra de mascarillas, apuntó que “habrá quien pudiera pensar que está utilizando un testaferro”.

Cree que la información es “suficientemente relevante para que alguien piense que ha podido haber tráfico de influencias”, aunque recalcó que no acusa de nada, sino que preguntó en privado porque es su obligación. Admitió que no tiene pruebas y recalcó que desea “fervientemente” que no haya irregularidad.

“Me comprometo a resolver esta cuestión, a unir el partido y, si todo se explica, seré el primero que diga en el plazo marcado en la Junta Directiva que se presente quien quiera al congreso de Madrid y que tendrá todo el apoyo si ella se presenta como lo ha tenido como presidenta de Madrid”, recalcó.

Acusó a Ayuso de haber creado un “montaje”, el de un “espionaje” en su contra, y estar alargándolo con audios de detectives para no hablar de las sospechas sobre la comisión de su hermano.

Insistió en que el PP “jamás” ha contratado a un detective para investigarla. Es, dijo, “absolutamente falso”.

Se refirió a los audios en los que Julio Gutiez, director de la agencia Mira, asegura que “personas vinculadas a alguna empresa del PP o en la que gobierna el PP” le contactaron para intentar contratarle.

“¿Y si al detective le ha contratado una persona para esto? ¿Y si es un señuelo? Como del dosier de la Moncloa. Yo no tengo acceso a este señor, ¿y si es falso? ¿y si le han contratado?”, se preguntó Casado, que recalcó que ante las acusaciones de Ayuso están en “absoluta indefensión”.

Nueva dimisión en el PP. El director de comunicación digital del Partido Popular, Ismael Sirio López Martín, presentó su dimisión en medio de la guerra abierta en la formación popular.

Sirio López Martín, a los mandos hasta ahora de las campañas de comunicación del PP en redes sociales, publicó un mensaje en Twitter en el que anunciaba su decisión, “muy meditada”, afirmaba, de dejar su puesto.