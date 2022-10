Ayuso cree las leyes trans son “muy agresivas”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que las leyes trans, tanto la que se tramita a nivel estatal o algunas regionales, son “muy agresivas” porque “niegan el sexo a las personas y sobre todo las confunden y las llevan a situaciones dolorisísimas que van a pagar siempre”.

Preguntada por la polémica dentro del PSOE por el retraso de la aprobación de la ley, que ha provocado la dimisión de la histórica diputada Carla Antonelli, Ayuso ha señalado que “qué barbaridad no llevará” para que dentro de este partido “sean los primeros que se dan de baja de todo eso”.

“Yo creo que se están mezclando cuestiones en estas leyes que tenemos que revisar entre todos y no partidos políticos como se está haciendo, porque cuando las leyes solo se negocian entre partidos acaban en eso, en un negocio. Yo apruebo un Presupuesto si es con la ley esta... me das no se qué... y eso es repugnante”, ha manifestado, en una entrevista en ‘Antena 3’, recogida por Europa Press.

“Estas leyes, no son solo de aquí, en Madrid también la hemos tenido, tenemos que analizarlas con cabeza y ver si esto está ayudando”, ha apuntado a continuación.

A su parecer, “se están mezclando cosas distintas”, por un lado, el “ayudar y acompañar a todas las personas que pasan por un proceso tan complejo, tan duro, como es el cambio o no de sexo”, y, por otro, el que se esté diciendo “a mucha gente que pueden cambiarse de sexo sin ninguna preocupación y que no pasa nada”. “Que las familias no importan, que los médicos no importan”, ha apostillado.

Para la presidenta madrileña, se está llevando a mucha gente a “meterse en procesos sin sentido que una vez una inicia, como por ejemplo la hormonación, ya no tienen vuelta atrás y se está dejando a muchos, sobre todo a adolescentes, atrapados en una situación que van a arrastrar el resto de su vida”. Ante esto, ha sostenido que hay padres que están pidiendo ayuda y “por parte de la Comunidad la van a tener”.

Ayuso ha considerado que están “confundiendo” lo que “eres con lo que quisieras ver”, algo que muchas veces durante la adolescencia está “todo mezclado”.



MADRID. E.P.