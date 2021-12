Ayuso: “No me la quitan a mí, quitan la cena a los afiliados”

Celebraciones La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, dijo este martes que discrepa de la “prohibición” de celebrar cenas de Navidad de afiliados del PP, algo que “va en contra de la política de Madrid”, pero que lo “respeta”, aunque recuerda que la cena no se la quitan a ella, sino a los afiliados.

“No puedo celebrar la cena porque está prohibida y donde manda patrón no manda marinero; yo soy una afiliada de base más, disciplinada y que siempre cumple con las normas. Pero quiero dejar claro que no me la quitan a mí, se la quitan a los afiliados y lo único que puedo hacer es respetarlo y decir que va en contra de la política de Madrid, que es todo un éxito y así nos lo están reconociendo internacionalmente”, señaló.

La dirección nacional del PP envió el pasado viernes una circular a sus territorios en la que recomendaba no celebrar cenas con afiliados ante el avance del coronavirus. A raíz de esta circular, el presidente del PP de la Comunidad de Madrid, Pío García Escudero, mandó este lunes una carta a los presidentes de distrito y locales, además de a los portavoces del PP en la Asamblea y en el Ayuntamiento de Madrid, en la que anunciaba que los actos navideños del PP regional “quedan suspendidos” desde esa fecha.

“Ante las dudas planteadas en relación con la circular del pasado viernes, os comunico que, al igual que en el resto de España, desde hoy quedan suspendidos todos los actos navideños del partido en la Comunidad de Madrid”, afirmaba García-Escudero en la carta.

A juicio de Ayuso, la política sanitaria de Madrid dio “grandes beneficios, no solo electoralmente, y es reconocida por todos los ciudadanos porque gracias a ella hemos podido combatir la pandemia, pero no contra la economía”, declaró. efe