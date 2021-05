Ayuso pide renovar la concordia y combatir “el virus y la ruina”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo ayer un llamamiento, en la celebración del Dos de Mayo, a que entre todos se renueve “la concordia” frente a los únicos enemigos comunes: “el virus y la ruina”.

En el acto institucional con motivo del Día de la Comunidad de Madrid, que se celebra cada año en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, en su discurso proclamó que el de ayer era un día “para celebrar la historia y a sus héroes”.

Así, incidió en que, en 1808, “Madrid fue el epicentro de una reacción que recorrió España desde Ferrol a Valencia y desde Cádiz a San Sebastián”. “El pueblo, es decir, la Nación, organizó el levantamiento para defender la misma causa que ahora, dos siglos después, seguimos defendiendo: España y la Libertad”, recalcó Ayuso.

Para Ayuso, “pese a que no hubo tiempo para comunicarse ni posibilidad de coordinarse, hubo una reacción común, un milagro que desconcertó a Napoleón y que sólo se explica por el hecho de que España, pese a no haber establecido aún su primera Constitución, era ya una nación. Una de las consecuencias terribles de la Guerra de Independencia fue la pérdida paulatina de la América Hispana, la separación de los que formábamos las Españas a ambos lados del Atlántico. Pero hoy vemos con alegría cómo, especialmente aquí en Madrid, cada vez estamos de nuevo más unidos, ahora en plena igualdad, en lucha por la causa de la libertad y la prosperidad”, declaró.

La presidenta indicó que “si la Libertad fue una de las razones por las que los madrileños se alzaron hace 213 años, España fue la otra razón. Madrid se levantó por la Nación entera, y no solo por Madrid”, apuntó.

En este sentido, incidió en que “cuando el Dos de Mayo los alcaldes de Móstoles redactan el bando de la independencia no dijeron somos madrileños dijeron, somos españoles”. Ayuso reivindicó que “la Comunidad de Madrid no se lanzó desesperadamente a buscar una identidad exclusiva para diferenciarse de otras regiones” sino que su identidad es “inclusiva e integradora”. “Nuestro primer presidente autonómico, Joaquín Leguina, no nació en Madrid. Ni los alcaldes Tierno, Barranco o Álvarez del Manzano. Y esa es nuestra grandeza. En realidad, esa es nuestra identidad: para ser madrileño basta con querer serlo. Lo he dicho muchas veces: Madrid es un resumen de lo mejor de cada forma de ser español. Es España”, recordó. En este punto, incidió en que “el acuerdo en celebrar” la historia, en la protección de la infancia y el apoyo de la juventud, lleva a recordar que lo mejor que se puede hacer para afrontar lo que nos pasa es no perder nunca el sentido de la concordia”.