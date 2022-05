Ayuso quiere liderar un partido madrileño “callejero” y “pandillero” para poder dar la pelea en la comunidad

CONGRESO AUTONÓMICO La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apostó por un PP de Madrid “callejero” y “pandillero” para dar la “pelea” frente al proyecto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y rechazó que la nueva dirección autonómica se convierta en un “club de amigos” que le dé la “razón” cuando no la tenga.

Lo dijo en un discurso frente a militantes, votantes y simpatizantes en Majadahonda en la presentación de las “principales líneas” de su programa para liderar la formación de cara al próximo congreso autonómico extraordinario, que se celebrará en la Feria de Madrid los días 20 y 21 de mayo.

“El PP tiene que actuar con humildad y normalidad, por causas nobles y justas, causas importantes en tiempos frívolos. No queremos un club de amigos, no queremos adhesiones inquebrantables ni que me den la razón cuando no la tengo”, aseguró la presidenta.

Para Ayuso, el partido debe conectar a ciudadanos “de izquierda y derecha” bajo un “mismo sentido de libertad” que vaya de lo “rural” a las “grandes urbes”. efe