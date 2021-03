Aznar reconoce que el PP no está en “su mejor momento”

José María Aznar ha reconocido este domingo que el Partido Popular “no está en su mejor momento” y ha minimizado la decisión de la actual dirección del partido de cambiar de sede para “romper con el pasado”. “Si se quiere cambiar de casa, pues se cambia”, ha respondido.

En una entrevista en el programa ‘Lo de Évole’ de La Sexta, Aznar ha recordado que durante su etapa al frente del PP unió “todo lo que estaba a la derecha” del PSOE y se convirtió en uno de los partidos “más importantes de España” y de “los más influyentes en Europa”. “Cuando me marché entregue un PP en un espacio electoralmente unido”, ha sostenido, al tiempo que ha dicho que habrá que preguntarle a los dirigentes posteriores por los motivos de la desunión del centroderecha.

Sobre si el PP está en el peor momento de su historia, Aznar ha contestado que “desde luego”. “No es el mejor momento. No es nuestra mejor hora, pero los partidos siguen. Tienen sus puntos altos y bajos”, ha dicho.

En este punto, ha defendido que el PP, “como todos los partidos”, tienen sus “aciertos y errores”. “No está hecho de gente perfecta, sino de seres humanos que no son perfectos, y que han hecho cosas bien y mal”, ha aclarado Aznar, que ha negado que el Partido Popular sea una “organización delictiva”. “Es inaceptable e inadmisible”, ha zanjado.

“Ni la prosperidad, la democracia y la estabilidad de España se pueden escribir sin el PP. Está por encima de cualquier episodio concreto”, ha declarado, al tiempo que ha minimizado el cambio de sede de la calle Génova calificándolo de “mudanza”. “Si se quiere cambiar de casa uno, pues se cambia”, ha indicado.

NIEGA HABER RECIBIDO SOBRESUELDOS

Preguntado por una presunta caja ‘B’ durante su etapa, Aznar ha dicho que no conocía “semejantes cosas” sobre corrupción y que de saberlo, “lo hubiese evitado”. “Los que he conocido (actos de corrupción) los he corregido de manera drástica”, ha señalado, al tiempo que ha reconocido que “algunas personas” pudieron llevar a cabo “alguna acción irregular” durante su etapa. “Pero que se extienda a una organización y a una causa general en contra del PP, me parece injusto e inaceptable”, ha expresado.

“Reivindico esa historia que tiene más luces que sombras”, ha insistido Aznar. Además, ha negado con rotundidad haber recibido sobresueldos. “No he recibido jamás un sobresueldo”, ha afirmado Aznar. Sobre si pondría la ‘mano en el fuego’ por el expresidente Mariano Rajoy, ha contestado: “Pongo la mano en el fuego por mí. Los demás que pongan la mano en el fuego donde quieran”.

Respecto a la investigación de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) a contratos del Gobierno de Aznar en el marco de la ‘Caja B’ del PP, ha reclamando que si se quiere investigar “que las investiguen, sin ningún problema”. Por último, ha defendido que él no tenía ninguna responsabilidad en ese sentido. “Tenía la responsabilidad de ganar las elecciones y ser presidente del Gobierno”, ha apuntado

MADRID. E.P.